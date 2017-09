En Londres, AMLO afirma que en México “no todo es corrupción”

Al iniciar su gira europea en Londres, Inglaterra, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México no todo es corrupción y violencia.



Durante un encuentro en la sede de Unite, el sindicato más grande del Reino Unido, el líder nacional de Morena subrayó que las organizaciones sindicales son de suma importancia para el funcionamiento de las democracias.



Tras la reunión, el político tabasqueño afirmó que los sindicalistas ingleses están muy informados de lo que sucede en México y de cómo no se están garantizando los derechos laborales. “Ellos apoyan a los sindicatos y trabajadores mexicanos, de manera especial al sindicato minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia”, dijo.



Puntualizó que en el encuentro también habló sobre su demanda de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) después de las elecciones de 2018, ya que “el actual gobierno no tiene la autoridad moral, la fuerza, ni decisión para defender los intereses de México”. Antes, López Obrador realizó un recorrido por el Parlamento del Reino Unido, acompañado del líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn.



En esta gira internacional, López Obrador está acompañado del empresario Alfonso Romo, responsable del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. El excandidato presidencial informó que la siguiente parada es Cantabria, España, lugar de nacimiento de su abuelo materno, José Obrador Revueltas.



Ahí recorrerá el ayuntamiento de Ampuero por invitación del gobernador, Miguel Ángel Revilla, quien además es secretario general del Partido Regionalista de Cantabria.



El martes, en Washington, Estados Unidos, primera parada de su gira internacional, López Obrador aceptó que buscará acuerdos con otras fuerzas políticas en caso de que gane en 2018 y Morena no tenga mayoría en el Congreso.



Sin embargo, subrayó que “no todo tendrá que ver con reformas”, ya que “existe un marco legal suficiente, las leyes están bien hechas, el problema es que no se aplican”.