AMLO no habla de candidaturas en la CDMX... porque sería ilegal

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tras la encuesta que realizó Morena en la Ciudad de México, en donde Claudia Sheinbaum aparece como la ganadora, “todavía no se puede hablar de candidatos”.



El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional insistió que lo que se eligió en el sondeo que se realizó el pasado fin de semana en la capital del país fue al “coordinador de organización de Morena en la Ciudad de México”.



De gira por distintos municipios de Sinaloa, el político tabasqueño enfatizó que en estos momentos “no se puede hablar de candidatos, porque se nos acusaría de violar la ley. No pueden haber actos anticipados de campaña”.



Explicó que “es la elección de acuerdo de procedimientos internos del coordinador de Morena en la Ciudad de México, y es el encargado de la organización de que estén funcionando todos los comités de Morena, porque el propósito es tener un comité de Morena en cada barrio, en cada colonia, en cada pueblo, para que no suceda lo del Estado de México, que se roban la elección los de la mafia el poder”.