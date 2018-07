En la administración de Peña Nieto se registra 1 secuestro cada 4 horas: Wallace

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, indicó que en la administración de Enrique Peña Nieto se han registrado en el país 11 mil 268 secuestros, una cifra preocupante a nivel nacional como internacional.

“Se trata de una cifra sumamente elevada como país y a nivel mundial”, indicó.

De acuerdo con dichos números, en los 67 meses transcurridos de la actual administración federal hubo un promedio de 168 secuestros mensuales y 5.6 por día o uno cada 4 horas.

“Es altamente preocupante que no logremos como país entender que cuando ya se llegan a estas cifras de secuestro es porque ya pasamos antes por muchos delitos que están elevados”, precisó en conferencia Miranda de Wallace.

La presidenta de Alto al Secuestro advirtió que durante junio de 2018 se registraron 130 secuestros en todo el país contra 127 que hubo en mayo, es decir, se registró una baja de 7.6 por ciento en la incidencia de secuestros en México.

Destacó que también se registró en el último mes una baja en el número de víctimas al pasar de 157 en mayo a 145 en junio, mientras que se incrementó el número de detenidos al pasar de 133 en mayo a 150 en junio.

“Hay que reconocerlo es gracias al trabajo de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, hubo varias detenciones importantes, desmantelaron una banda muy cruel en el Estado de México”, agregó.

Señaló que si el comparativo se hace de la cifra de junio de 2017 contra la registrada en el mismo mes de 2018, la baja en la incidencia del delito de secuestro fue de 9.7 por ciento.

La activista precisó que Tamaulipas ocupa el primer lugar en el número de secuestros por cada 100 mil habitantes, Tabasco el segundo y Morelos el tercer lugar, mientras que hubo seis estados con cero secuestros.

Hay inquietud por futuro de Unidades Antisecuestro con AMLO

Miranda de Wallace explicó que ante el cambio de Gobierno que se avecina con la nueva administración del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hay inquietud sobre qué pasará con muchas de las Unidades Antisecuestros del país.

“Nos ha costado años y no hemos terminado de confirmar las Unidades Antisecuestros, nos ha llevado años en tener gente confiable, gente certificada y preparada, entonces nos preocupa qué va a pasar, ojalá que no se tire este esfuerzo, ojalá que no se lleve a cabo lo que hacen todos los gobiernos que desechan todo lo que hizo la administración pasada”, explicó.

Miranda de Wallace pidió que se haga una evaluación sobre la efectividad que tuvieron las Unidades Antisecuestros para que puedan seguir operando.