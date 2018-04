En Jalisco, la escuela de altas capacidades de contará con secundaria

GUADALAJARA.- Debido al éxito del Centro Educativo para Altas Capacidades (CEPAC) en Jalisco, primera y única escuela pública de educación básica en su tipo en el estado, ofrecerá a partir del próximo ciclo escolar instrucción secundaria.

El plantel actualmente da atención a 105 alumnos con altas capacidades o superdotados, y a casi un año de su puesta en marcha, ha superado expectativas, refiere en entrevista con El Financiero, el director del plantel, Julián Betancourt Morejón.

El proyecto nació de un convenio del Gobierno de Jalisco con la University College of London y Universidade Positivo, de Brasil, y se consolidó un modelo educativo avanzado y basado en la economía del conocimiento con aulas denominadas STEM, iniciales de las 4 áreas curriculares que se relacionan: Science, Technology, Engineering y Mathematics (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), materias que se integran con experiencias de aprendizaje rigurosas y significativas para los estudiantes.

Las instalaciones se ubican en lo que fue una de las primeras escuelas de Guadalajara, el Complejo Escolar Basilio Vadillo, en el entorno del Parque Morelos de Guadalajara, donde se construye la Ciudad Creativa Digital, y cuenta con laboratorio de ciencias digitales, equipo de aula interactiva, mesa de robótica y computadoras MathLab.

En la instrucción de los niños, que ostentan un coeficiente intelectual superior a 130, se cuenta con el apoyo logístico y de instrucción de instituciones como Intel, Google for Education, Telefónica Fundación, World Ort-Education For Life, Globisens, Whizz Education de Gran Bretaña, y Universidad Complutense de Madrid. También University Of Cambridge-University College Of London, Tel Aviv University, Universidade Positivo, Makeblock, Universidad de Guadalajara, Ciudad Creativa Digital, Ikasi Education, y Ed Teach Team.

Betancourt Morejón manifestó que el programa escolar es pensado en los niños y en una educación acorde al tiempo que se vive con avances tecnológicos, “es un proyecto que desde hace más de cuatros años se valoraba, atención especializada, pues son grupos reducidos de 15 alumnos, y hemos tenido visitas y visorías de universidades y centros de otros países, como Chile, Australia e Israel, que ahora buscan como integrarse a nuestro esquema de trabajo, y esque la intención es crear más planteles similares”.

El Gobierno del Estado y las instituciones aliadas invirtieron 20 millones de pesos en la construcción y operación de esta escuela: 10 millones del Gobierno estatal y 10 de instituciones universitarias como Cambridge, la Universidad de Guadalajara y las empresas tecnológicas Google e Intel, cuenta con siete aulas y cinco laboratorios altamente equipados. Además, forma parte del programa de Escuelas de Tiempo Completo, ya que el horario es de 8:00 a 16:00 y los niños consumen sus alimentos preparados por un nutriólogo.

Los profesores del CEPAC usan el programa Math Whizz (tutor virtual en matemáticas), a través del cual se hace un diagnóstico de la edad mental del niño en matemáticas, y el programa se le adapta; además, puede adquirir mayor conocimiento en función de la meta que tiene el programa, “los niños aquí van aprovechando de una manera más rápida su mente, no tienen exámenes, sus exámenes los hacen a través de los proyectos, no usamos libros de texto, ellos trabajan con computadoras portátiles para realizar sus proyectos y cuentan con un portafolio digital”.

En este centro también se atiende a los papás, a quienes se vincula a la escuela y después a la vida cotidiana, con la idea de que desarrollen proyectos de investigación o de emprendimiento.