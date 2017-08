En Guerrero fortalecen el desarrollo de los pueblos originarios 

GUERRERO.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el mandatario guerrerense Héctor Astudillo Flores entregó a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), proyectos productivos y actas de nacimiento gratuitas a integrantes de etnias indígenas de Guerrero.



“La ruta de atención a los pueblos indígenas es muy amplia, señalo en su discurso el mandatario guerrerense recalcando que “Hay razones para sentirnos orgullosos de nuestros orígenes”, pues representan la fuerza, el talento, la creatividad de nuestros orígenes, de nuestros pueblos indígenas, señalo Astudillo Flores quien les ratifico su compromiso con la población de los pueblos del originarios del estado.



En su mensaje la coordinadora del Registro civil, Inés Huerta Pegueros detallo que uno de los impulsos del gobernador Astudillo Flores es proporcionar el derecho a la identidad, acción que se está cumplimiento desde el inicio de su administración “el gobernador no es un improvisado, señalando su experiencia de más de 30 años en el servicio público, reconoce que si no se tiene un acta de nacimiento en orden, no se puede avanzar .



Menciono que se realizan constantes servicios y campañas en Chilapa, Tlapa, Olinalá, Tlacoapa, Ometepec, y Chilpancingo, zonas donde se presentan núcleos de población indígenas en las que se han entregado 3 mil 600 servicios como aclaraciones administrativas, rectificación, reposición y expedición de actas, registro de nacimientos y matrimonio, así como constancia inexistencias, ya que en la entidad se encontraron al inicio de esta gestión un gran rezago y documentación perdida.



Anuncio que como del 27 de noviembre al 6 de diciembre, se trasladaran a los municipios de los municipios de Navolato , Elota y Culiacán en Sinaloa para atender a los agrícolas guerrerenses que se han ido a trabajar en los campos de ese estado, para realizar una campaña gratuita a favor de más indígenas guerrerenses.



Destaco que la SEGOB, reconoció al mandatario estatal por ser el único gobernante en el país que a través del Registro Civil realiza acciones constantes para apoyar con sus servicios a la población guerrerense, añadiendo también que a través de DIF Guerrero que preside, Mercedes Calvo de Astudillo se han entregado 26 mil 791 apoyos a través de 58 jornadas que se han realizado por toda la entidad.