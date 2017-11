En el Senado no se discute nada: Gil Zuarth

En entrevista con La Silla Roja de El Financiero Bloomberg TV, el senador panista Roberto Gil Zuarth dijo que el Senado de la República ha perdido la capacidad de generar discusiones legislativas productivas, debido a los problemas internos generados a partir de la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade.



“Tenemos una ausencia absoluta de diálogo político, no hay negociación, no hay entendimiento, no hay condiciones para empezar a hablar de la agenda legislativa, no estamos discutiendo absolutamente nada de política pública”, comentó.



El senador señaló que temáticas relevantes para la consolidación de instituciones de importancia para el país, como lo es la fiscalía anticorrupción, no han podido ser llevadas al pleno debido a la falta de acuerdos.



“Tenemos pendientes desde hace casi seis meses nombrar a los 18 magistrados de los nuevos tribunales anticorrupción, ya violamos el plazo, no hay proceso, estamos en un momento de impase verdaderamente complicado”, dijo Gil Zuarth.



De acuerdo con el expresidente del Senado, la imposibilidad de diálogo en la Cámara Alta se debe también a la cercanía con el proceso electoral del 2018.



“Conforme va avanzando el periodo electoral, las cámaras se crispan porque es el espacio en el que se debate, en el que la política se recrea y se expresa”, comentó.



Gil Zuarth mencionó que el caso de Santiago Nieto era una oportunidad para el Senado de establecer un precedente con relación a la autonomía que deben gozar instituciones como la Fepade, pero fue desaprovechada debido a falta de voluntad política.



“Ahí lo que se jugaba era ver quién ganaba la votación, no había una lógica de cuidar el precedente”, dijo. “Desperdiciamos la oportunidad en temas de tribuna, rupturas de quórum y una estrategia de dejar pasar el tiempo, no dejamos generar un buen antecedente que mande un mensaje en el futuro”.



Agregó que la remoción de Nieto fue parte fundamental en las tensiones que se viven actualmente en la Cámara Alta, aunque reconoció que ya venían gestándose problemáticas con anterioridad.



“Los partidos estamos en crisis, cada vez representamos menos, lo de Santiago Nieto es una expresión de la tensión, ya venía desde antes… Quizá el momento de esto es a partir de los del fiscal carnal”, concluyó.