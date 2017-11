'Distraerse ahora sería una falta de respeto', afirma Nuño

No se deja de ver lo que se dice, pero sería un error y una falta de responsabilidad distraerse y menos cuando estás haciendo algo con tanta pasión, no puede caer en esa trampa”, aseveró Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, cuestionado sobre su eventual candidatura a la Presidencia por parte del PRI, partido que, aseveró, “por supuesto que ganará”.



Agregó que no se pude caer en la distracción, “más aún cuando hay tanta pasión y gusto por lo que hacemos y porque además estoy convencido y muy agradecido con el Presidente porque me tocó estar en el proyecto más importante que tiene México, que es el cambio educativo”.



Pero hay otros muy entusiasmados, se le inquirió. “Eso será bronca de otros, no te puedes distraer, no puedes caer en esa trampa, es un grave error”, insistió.



En entrevista con la periodista Adela Micha en El Financiero-Bloomberg, Nuño Mayer dijo que el hecho de que el Presidente sea quien elija al candidato del PRI está bien. “En una democracia como la mexicana, cada partido tiene sus propias reglas y lo que importa es que la mayoría de los miembros de ese partido están de acuerdo con esas reglas y me parece que es inobjetable que prácticamente por unanimidad y si no por una mayoría muy amplia en el PRI todos estamos de acuerdo de que tenemos reglas, que nos parecen adecuadas y que nos parecen eficaces”, dijo.



Apuntó que cada partido tiene sus propios métodos para elegir a sus candidatos y después hay una competencia democrática “y en eso no debe haber mayor discusión”.



El secretario de Educación defendió también los logros de la reforma educativa, incluso de los ataques que al respecto ha expresado el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que en caso de ganar la Presidencia echará abajo esa reforma.



Aurelio Nuño apuntó que los cambios que se hicieron con la reforma educativa eran una condición necesaria e indispensable para el cambio educativo, la base para hacer la transformación.



Comentó que en 2018 “la ciudadanía va a tener que elegir si quiere continuar con esta visión educativa con todo lo que implica o quiere regresar a una visión del pasado”.



El secretario dijo que el proceso de reconstrucción de las escuelas afectadas por el sismo de septiembre está en marcha y caminando... “no se perderá el ciclo escolar”.