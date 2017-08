En el PRI no hay “tapado” para el 2018; el partido aún no define: José Narro

CIUDAD DE MÉXICO.- “En el PRI hay tapado, el partido aún no define” quien será el candidato a la Presidencia de la República, aseguró José Narro Robles.

​

El secretario de Salud recomendó al partido tricolor “acercarse más a la gente y a trabajar en unidad, para que las cosas salgan bien para el país. Unidos vamos a ganar”.



“En el PRI no hay ese tapado con un cigarro y que ya se sabe quién es; ya definirá el PRI, tengan paciencia”, dijo a periodistas.



Luego de un encuentro privado con los diputados federales del PRI, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el ex rector de la UNAM –incluido como uno de los posibles entro de la baraja priista de presidenciables- insistió en que entre los partidos “debe haber debate de proyectos, de ideas”.



Entre bromas, Narro Robles dijo que “en el PRI hay muchos que pueden ser candidatos, yo no me puedo calificar a mí mismo, pero tengo una muy buena opinión de mi persona”.



Incluso anotó que “el sector salud es el mejor evaluado”.