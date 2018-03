En el PAN piden expulsar a los que apoyen a otro en elección

Llegado el momento el PAN iniciará un proceso de sanción contra militantes que están apoyando otras opciones políticas en el proceso electoral y será la Comisión de Orden y Justicia la que aplique los estatutos que prohíben estas prácticas, advirtió en entrevista con El Financiero el vocero del Comité Ejecutivo Nacional, Fernando Rodríguez Doval, luego de que liderazgos panistas, entre los que se encuentran los exgobernadores Fernando Canales, Alberto Cárdenas y Guadalupe Osuna, impulsan la candidatura de Margarita Zavala.

También están los llamados panistas “rebeldes” en el Senado, “quienes siguen actuando de manera contraria a las decisiones de la dirigencia nacional, apoyando también a otros candidatos”, señaló el senador Ernesto Ruffo.

Tanto Ruffo como Jorge Luis Preciado, vocero de la campaña de Ricardo Anaya, coincidieron en señalar que, por estatutos, la expulsión de militantes que apoyan otras opciones políticas es en automático y en el caso de los llamados “rebeldes”, recordaron que existe un proceso de sanción y será la Comisión de Orden quien determine si se queda en un llamamiento al orden o se aplica la expulsión.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, dijo en entrevista: “A mí no me sacan del PAN, primero tendrían que expulsar a Ricardo Anaya, quien no representa ni defiende los valores del PAN, primero que expulsen a todos los que pusieron de rodillas al PAN frente al PRD”.

Cuestionado sobre el tema, Fernández Doval señaló que “en estos momentos el PAN no quiere entrar en ese tipo de discusiones al interior del partido, sin embargo, el partido tiene sus propios órganos y en su momento analizará cada caso”. Indicó que desde la dirigencia no se va a emprender ningún proceso contra nadie. “Nosotros estamos concentrados en ganar la elección”, dijo.

El senador Ernesto Ruffo apuntó: “si por mi fuera, sobre todo en el caso de los rebeldes, que yo en realidad los llamó traidores, yo los hubiera fusilado ahí, en el acto”.

Por lo que toca a los demás, comentó, que “está muy claro en los estatutos que aquellos que apoyen a otro candidato por el solo hecho, están fuera del partido, en automático, pero tiene que haber un proceso de formalización de eso”.