En el PAN no hay mano negra para elegir al presidente: Marcelo Torres

Tras arrancar el proceso para elegir al nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, presidente del CEN del partido, indicó que no hay mano negra en el proceso de elección.

"Ya arrancó el proceso de renovación nacional en donde los 281 mil panistas habremos de elegir a quien habrá de dirigir el partido por los siguientes tres años, pero no nada más es el presidente del partido sino una planilla que se conforma, que es lo que constituye el Comité ejecutivo nacional integrado por nueve integrantes", detalló en entrevista con Blanca Becerril para el programa la Nota Dura.

"En el partido Acción Nacional no hay mano negra, no hay dedazos, somos un partido integrado por mujeres y hombres libres, que de manera espontánea vamos ir a votar el próximo 11 de noviembre. En el PAN no existe la censura, somos un partido donde existe la libertad y la conforntación de ideas", señaló.

Agregó que hoy en día México necesita más que nunca a Acción Nacional como una oposición seria y confiable.