El Ejército es leal, pero tiene manchas como la del 68: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército mexicano es “leal”, pero tiene “manchas”.

Entrevistado en Tamaulipas, se le preguntó si entre esas “manchas” estaban los casos del 68, Tlatlaya o Ayotzinapa, a lo que respondió que: “el 68 es una mancha, y hay otros casos”.

El presidente electo dijo que “hay manchas, pero es una institución que merece ser respetada, fortalecida, ante una crisis de inseguridad y de violencia -con policías que no han terminado de agruparse, que no tienen la disciplina suficiente, que no tienen espíritu de cuerpo- se requiere de la participación del Ejército y de la Secretaria de Marina”.

Agregó que “el Ejército mexicano es leal al pueblo, es leal a al autoridad civil, desde que se fundó este nuevo Ejército; desde 1913 no ha habido golpe de Estado”.

López Obrador comentó que las Fuerzas Armadas necesitan tener dos componentes distintos: “regular el uso de la fuerza. Tiene que haber un código para regular el uso de la fuerza. No pueden haber masacres, no puede seguir sucediendo eso. Y dos, además de la regulación del uso de la fuerza, pleno respeto a los derechos humanos”.

Empresas que ganaron contratos aceptaron el reto de dar resultados

Las empresas petroleras que ganaron 100 contratos con la reforma energética aceptaron “el reto” de dar resultados, dijo López Obrador.

En conferencia de prensa, junto con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, señaló que no se cancelarán los contratos pero están en revisión esperando que se den resultados.

Acusó que, hasta el momento, “con esos contratos no se ha extraído ni un sólo barril de petróleo” y que tras hablar con esas empresas “han aceptado el reto, el desafío de que van a dar resultados”.

Agregó que “hasta ahora no ha dado resultado, pero todavía hay que esperar. No es decir: ‘no sirvió fue un fracaso, se engaño al pueblo se le dijo que íbamos a estar produciendo más petróleo, se dieron los contratos y no hay mas producción de petróleo’ Nosotros vamos a estar pendientes porque ha habido mucha simulación”.