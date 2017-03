En Edomex, cada 5 horas un homicidio y cada 48 un secuestro

ESTADO DE MÉXICO.- El Estado de México se vive la peor crisis de inseguridad en su historia. Durante la administración de Eruviel Ávila Villegas, cada 5 horas hay un homicidio, cada 3 horas un robo de vehículo con violencia y cada dos días un secuestro.



Así lo revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señalan que en la administración de Ávila Villegas hubo un drástico incremento en la incidencia de los cuatro delitos de mayor impacto.



Al comparar la incidencia actual con lo ocurrido en la administración anterior, que encabezó Enrique Peña Nieto, se registró un alza de 28 por ciento en homicidios, 73.11 por ciento en secuestros y 78.34 por ciento en robo de vehículos con violencia.



En el caso de la extorsión, la administración de Enrique Peña Nieto no tuvo registro y la de Eruviel Ávila Villegas alcanzó las 5 mil 517 denuncias, cifra récord por estado a nivel nacional.



El comparativo que hizo El Financiero de los resultados de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas en el gobierno del Estado de México se hizo a partir de que éste último llegó al poder, el 15 de septiembre de 2011.



Para una contabilidad precisa, se tomó en cuenta el periodo del 1 de octubre de 2011 al 28 de febrero de 2017, es decir, 5 años, 4 meses y 27 días (1,976 días); mismo periodo del gobierno de Peña Nieto, en el cual se tomó las cifras del 1 de octubre de 2005 al 28 de febrero de 2011.



De esta forma se pudo observar el nivel de inseguridad que vive aquella entidad gobernada desde 1925 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



En materia de homicidios, durante la administración de Enrique Peña Nieto hubo 8 mil 495 asesinatos. Cabe precisar que en ese periodo el delito en el Estado de México bajó 58 por ciento.



Con la administración de Eruviel Ávila Villegas, se registraron 2 mil 391 homicidios dolosos más que en el periodo anterior, es decir, hubo un incremento de 28 por ciento, al ubicarse en 10 mil 886 crímenes dolosos, uno cada 5 horas en promedio.



En cuanto al robo de vehículos con violencia, la administración actual presenta un incremento del 78.34 por ciento, lo que colocó al Estado de México en la posición número uno a nivel nacional, con un promedio de tres robos cada hora.



Con Peña Nieto el robo de vehículo con violencia tuvo una incidencia de 77 mil 881 casos y con el actual mandatario local llegó a 138 mil 893, es decir, una diferencia al alza de 61 mil 12 casos.



El incremento que tuvo el secuestro fue de 73.12 por ciento, pues en la administración anterior hubo 558 casos y en la actual se suman 966 incidentes, es decir, un promedio de un plagio cada dos días, es decir, 15 al mes.



Mientras que la extorsión, tuvo un alza también muy considerable, pues mientras que en el mandato de Peña no se tuvo registro de este delito (no se sabe si se trata de una omisión o que dicho delito estaba tipificado de manera distinta), y con Ávila Villegas se alcanzaron 5 mil 517 casos.



Cabe destacar que a nivel nacional el Estado de México ocupa el número uno en materia de robo de vehículos, lugar ocho en materia de secuestro y nueve en materia de extorsión, si se consideran las cifras por cada 100 mil habitantes.



Sin embargo, si se toma en cuenta en número total de cada uno de los delitos antes mencionados, la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en la incidencia de todo el país.



Un caso extremo y que llama la atención es el del robo de vehículos con violencia, pues casi el 50% de todos los eventos suscitados en las 32 entidades, ocurren en el Estado de México.