En actas electorales de 2006, AMLO iba arriba de Calderón: Roberto Madrazo

El excandidato presidencial Roberto Madrazo reveló, en entrevista para XEVT, que en las actas electorales de 2006 Andrés Manuel López Obrador iba arriba de Felipe Calderón.

Madrazo, que compitió por el PRI por la presidencia de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, entonces del PRD, y Felipe Calderón, del PAN, señaló que aunque no tuvo acceso a la información de todas las actas, en las que él tenía se veía una tendencia favorable para AMLO.

"Yo competí con ellos, no reconocía a Calderón porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón; en las del PRI, no lo sé", comentó Madrazo.

Madrazo dijo que nunca le entregó estas actas a Andrés Manuel porque nunca se las pidieron.

"Era una elección sumamente cerrada, yo no sabía qué iba hacer el Instituto Federal Electoral; yo le apostaba porque hubiera recuento. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador, pero esa no era mi lucha, no era mi lucha entrar a ese debate", informó.

Madrazo detalló que haberlo hecho público en aquella época era "dinamitar la vida democrática" del país.