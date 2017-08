En 2018 no habrá aumento de impuestos ni nuevos: Meade al PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, informó a diputados federales del PRI que en el Paquete Económico de 2018 no se considerarán nuevos impuestos, ni aumentos a las tasas de los ya existentes, aseguró el coordinador del grupo parlamentario priista, César Camacho.



En la mañana de este martes, diputados federales y locales del PRI sostuvieron una reunión de trabajo con el funcionario, para hablar de los prolegómenos del Paquete Económico 2018, que llegará a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre, indicó el líder parlamentario.



“Hemos hablado, y nos resultó muy grato saber que en el planteamiento del presidente (Enrique Peña Nieto) no están considerados nuevos impuestos, ni aumentos a ninguno de los existentes”, comentó tras participar en la clausura del diplomado Los derechos políticos y su tutela.



“Para nosotros (el diálogo con el titular de la SHCP) es vital, porque no sólo queremos respaldar con nuestro voto el Paquete Económico del presidente Enrique Peña. Queremos ser promotores convencidos de la bondad de un Paquete Económico con el que presidente va a cerrar su administración”, abundó.



Consultado sobre si el Paquete Económico considerará recortes presupuestales, el diputado respondió que “en este momento no hay determinación y no vale la pena adelantar vísperas”, pero "es evidente que la situación del país requiere consistencia y un alto ejercicio de la responsabilidad".



César Camacho afirmó que el Paquete se entregará en un entorno de crecimiento económico sostenido y de “una evidente ventaja que reportan las reformas transformadoras del presidente Enrique Peña Nieto”.



El legislador precisó que en la reunión con Meade Kuribreña estuvieron presentes diputados integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Infraestructura y de Economía, así como coordinadores de las bancadas del PRI en los congresos locales.



Respecto al tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), César Camacho expresó su beneplácito de que el equipo negociador de México, encabezado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, esté integrado por “una cauda de personas que no sólo conocen, sino tienen un profundo compromiso con México”.



“(La renegociación del TLCAN) es un reto de muchas vertientes, es un reto de la política, de la economía, pero sobre todo es un reto patriótico del que saldremos muy bien librados los mexicanos”, sostuvo.