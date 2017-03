Empresarios piden 'blindar' construcción del Nuevo AICM 

ACAPULCO.- El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, pidió al presidente Enrique Peña Nieto "blindar" la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Nuevo AICM), ante la posibilidad de un cambio de Gobierno.



En el marco de la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco este lunes, aseveró que los empresarios no se pueden dar el lujo de detener nuevamente este proyecto.



El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia, ha dicho que, de ganar en 2018, suspendería el proyecto del aeropuerto y habilitar, en su lugar, la terminal aérea militar de Santa Lucía.



"Señor presidente encabezó una gran decisión, construir el nuevo aeropuerto, tenemos que blindarnos, los empresarios no nos podemos dar el lujo que si cambia el Gobierno y cambia la forma de ver esto, detengamos nuevamente un proyecto que es fundamental, no sólo para el turismo, sino para la economía del país", aseveró.



De acuerdo con Azcárraga, por otra parte, el sector turístico necesita un plan emergente de seguridad turística, más allá del enorme cumplimento y los retos que tiene.



"La seguridad es vital para el turismo, pero además de poder lograr lo mínimo que esperar nuestros visitantes, tanto nacionales como extranjeros, es también tener una imagen de servicio, una imagen de poder a través de nuestras policías ser más orientados al servicio turístico", agregó.



Para los especialistas del sector, el actual aeropuerto de la Ciudad de México representa una limitante para el desarrollo de rutas turísticas y de negocios.



El aeropuerto fue declarado en saturación en septiembre de 2014 al tener cerca de una operación de aterrizaje o despegue por minuto, lo que no permite que se añadan más operadores.



La construcción del nuevo aeropuerto plantea una inversión de 186 mil millones de pesos, y de acuerdo con el calendario del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ente encargado de su construcción, estará operando en octubre de 2020.



Con información de Everardo Martínez