EMP votó en su mayoría por AMLO, afirma Sarabia; pide no desaparecerlo

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional por Oaxaca, Carlos Sarabia Camacho –militar retirado y miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP) desde el gobierno de Carlos Salinas y hasta el de Felipe Calderón- reveló que “el 1 de julio la mayoría de los elementos del EMP votó por Morena y por Andrés Manuel López Obrador”.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el legislador priista declaró sin rubor que “en el Estado Mayor hubo por lo menos 21 mil votos para Morena, y el Ejército, en su conjunto, significa más de un millón de votos para varios partidos”.

Originario del municipio de Santiago Pinotepa, Sarabia Camacho –licenciado en Derecho y con preparación como instructor para la Protección a Funcionarios Públicos en países como Israel, Estados Unidos y Alemania- pidió al Presidente Electo reflexionar sobre su decisión de desaparecer al cuerpo de élite del Estado Mayor Presidencial.

Para ello, anunció que buscará personalmente al senador electo de Morena, Ricardo Monreal Ávila –por quien expresó una gran admiración por su congruencia y sensatez-, para que, en la reforma que se prepara para desaparecer al EMP, “se trate bien a este cuerpo, por el bien de las miles de familias de estos soldados y por el servicio que han brindado al país”.

“En una propuesta por escrito y con muchas firmas, le plantearemos a Ricardo Monreal, a la exministra Olga Sánchez Cordero y al general Audomaro Zapata Martínez, tres de los futuros funcionarios de Morena en quien tenemos confianza, que no desparezcan al Estado Mayor Presidencial; que lo reduzcan si quieren, que la transformen, que lo mejoren, pero que no lo disuelvan ni lo manden de regreso a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde ya no podría existir”.