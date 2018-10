Ella sufrió un accidente en el Force Fest 2018 y acusa mala atención

Mariana Recamier, editora de la sección de Internacional de Reporte Índigo, denunció en su cuenta de Twitter que se electrocutó durante el ForceFest 2018 y que tuvo una mala atención por parte del staff del evento.

"Ayer me electrocuté en el @forcefestival. Todo comenzó cuando me estaba protegiendo de la lluvia debajo de una carpa donde se encontraban los food trucks #ForceFest2018 ", tuiteó Recamier.

Recamier contó su experiencia en varios tuits, dijo que el hecho ocurrió cuando el grupo Slayer estaba en el escenario y pisó un charco cerca de un camión "sentí electricidad por todo mi cuerpo durante un par de segundos. Me dolió mucho y grité".

Después dijo que quiso irse del lugar, pero que se sentía desorientada y le dolía la pierna, así que se acercó a una carpa en el que ofrecían atención médica. "Era la carpa de atención médica más cercana a una salida de emergencia. Un hombre y una mujer me atendieron. Me quitaron la bota, revisaron mis dedos y una herida que tengo en la mano".

"Olieron la herida para revisar si era una quemadura, pero no la limpiaron con ninguna sustancia. Me quisieron medir la presión, pero el aparato marcó error tres veces. Después lo hicieron con un dispositivo manual y me dijeron que todo estaba normal".

Recamier también expuso que una mujer usó el estetoscopio sobre la ropa: "Dijo que mi corazón estaba bien. Les dije que me quería ir, pero que me dolía la pierna".

Y que pidió que alguien le ayudara a atravesar el estacionamiento para llegar a la carretera. "Tenía miedo de lastimarme más o electrocutarme de nuevo. Me dijeron que llamarían a alguien que nunca llegó".

"El hombre que coordinaba les explicó cosas a los demás y les dijo que yo no tenía nada. Nunca me explicó a mí directamente".

Además, señaló que aunque la revisaron, el brazo le dolía cuando lo movía hacia atrás y lo dijo. "El hombre que coordinaba me ignoró. Él y otros se fueron a comer".

"Caminé todo el estacionamiento con una pierna lastimada y con lodo hasta las rodillas. Tomé un taxi y regresé a casa. Tengo la pierna y el brazo lastimados. También una pequeña herida en una mano", remata Recamier.