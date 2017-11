Eligen a nuevo rector en la UAEM

CUERNAVACA. - El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) eligió al nuevo rector que sustituirá a Alejandro Vera Jiménez, acusado de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.



Gustavo Urquiza Beltrán, que obtuvo 154 de los 160 votos, asumirá la rectoría en marzo del 2018.



Sin embargo, el aún rector, con una orden de aprehensión detenida por una suspensión provisional, no ha aparecido en público desde hace una semana.



Durante la sesión del Consejo Universitario se leyó una carta de Vera Jiménez en la que agradecía las muestras de solidaridad de la comunidad ante lo que dijo, es una persecución política del gobierno de Graco Ramírez.



Algunos consejeros buscaban un acuerdo para que Alejandro Vera quedara destituido y Gustavo Urquiza asumiera el cargo desde este martes, pero no se concretó la propuesta.

Vera Jiménez enfrenta acusaciones de desvío de recursos en la que ya compareció pero no fue vinculado a proceso en virtud de que el juez argumentó que la Fiscalía Anticorrupción no le proporcionó a los abogados del imputado las copias del expediente para garantizar su derecho a la defensa.



Esa resolución está en apelación en el Tribunal Superior de Justicia.



Hay una segunda acusación por enriquecimiento ilícito contra Vera Jiménez y su esposa. En este expediente ya fue librada orden de aprehensión y también orden de cateo pero no lo encontraron en su casa.



Contra esa orden de aprehensión un juez le concedió una suspensión provisional para que no sea detenido, pero deberá comparecer ante el juez que lo requiere para defenderse. Tiene como plazo hasta el 21 de noviembre.



Es por ello que se esperaba que hiciera su reaparición esta noche para presidir el consejo universitario pero finalmente no acudió y sólo envió una carta en la que dice que en breve se reintegrará a sus labores como rector de la máxima casa de estudios de Morelos.