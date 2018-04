Eli: rigor y pasión, amor entrañable

Para Ana Sofía, Fernanda y Alejandro

Querido Eli:

Apenas iniciar estos párrafos, afloraron un cúmulo infinito de recuerdos extraordinarios que al tiempo de refrescar nuestra memoria, nos abrazaron como esas palabras que te acompañan siempre en el trayecto de la vida y que nos evocan tu memoria con motivo del centenario de tu nacimiento y que transmitimos ahora a través de este texto a todos aquellos que ya no tuvieron la oportunidad de conocerte.

Quienes como nosotras te vivimos, te conocimos, te percibimos como un titán, un gigante con lentes, bigotes, cariñoso y protector en toda su esencia. Tu presencia se mantiene intacta, sentado y pensando, fumando y leyendo, escribiendo y creando. Desde pequeñas recordamos el sabor del café sentadas en tus piernas jugando, trazando, imaginando y construyendo.

Por ello, casi sin hacer ruido, con todo sigilo, aún ante el temor de llevarnos un cariñoso aunque estruendoso grito, abríamos la puerta de aquella biblioteca para mirarte trabajar, estar contigo sin interrumpirte, en ese espacio de la casa en donde además de tus libros estaban el teatrino, los títeres, tus musas, las fotos de tus recuerdos, y tú, siempre tomándote un café expresso, al tiempo de disfrutar el tabaco de un cigarro, escuchando música de diversos clásicos, Beethoven, Gardel, Agustín Lara, Toña La Negra, Edith Piaf, La Internacional o La Marsellesa, según fuese tu ánimo o la concentración que requirieran tus trabajos de investigación.

Fuiste un padre que la temprana orfandad y una consecuente y acelerada madurez combinados con el rigor intelectual, te permitió formarnos desde pequeñas, en la cultura del trabajo, del esfuerzo y los valores fundamentales a través de la convivencia cotidiana, para mostrarnos que era posible vivir de otra manera, vivir un mundo distinto, en una educación liberal, universal, que a lo largo de la vida nos han permitido comprender el simbolismo que le dabas a las cosas, como los nombres que tenemos, muestra de algunos de tus mayores afectos y el significado que les dabas a las acciones, como la del trabajo, que en el sentido estricto de la palabra, fue fundamental todos los días de tu vida y en todas las responsabilidades que asumiste.

Como no echar de menos las charlas interminables de aquellas noches en las que con gran emoción y ardiente fervor fuiste relatando muchas de tus vivencias para poco a poco ir conformando tus memorias, que hasta donde nos quedamos intitulaste “Los sueños enterrados”. Escucharte y mirar tu expresión en cada momento a través de la plática, hacían aflorar a través de las palabras la pasión y el erotismo que te movían por dentro para realizar cada uno de los asuntos que te habías propuesto o que decidías emprender, esos que te movían, que traías muy dentro, con los que vivías y asumías todo. Escuchar por ejemplo, aquél extraordinario relato sobre la fotografía que tenías colocada en medio de los cuadros de tus padres; se trataba, ni más ni menos de una copia de esa que le tomo Edward Weston a Tinna Modotti desnuda, tendida en una manta en la azotea de un edificio.

Conversaciones sin fin, que las amigas y amigos diversos no querían al igual que tú que terminarán nunca: pintores, escritores, científicos todos ellos charlando en reuniones envueltas de humo, música y carcajadas. Conforme conversabas, exponías, argumentabas y compartías tus ideas de manera tan especial que intensificaba la brillantez de tus ojos al tiempo de encender y concentrar en la tuya, la mirada de los otros, contagiando el diálogo y la reflexión, hasta suscitar la discusión y propiciar la crítica conforme avanzaba la plática abordando problemas fundamentales que incluso al rebasar las fronteras del conocimiento, se entrelazaran en una nueva forma de proponer soluciones a los mismos.

Conformado por una inmensa calidad humana sostenida por una generosidad sin límites, tu semblanza siempre albergó una robusta firmeza cimentada en convicciones inquebrantables, que entre otros asuntos, casi siempre volcados en torno a la Universidad, incluían como objetivo que los estudiantes pobres tuvieran acceso a la educación y a la cultura, con absoluta certeza de que entre otras contribuciones, tu cátedra, tus escritos y tus investigaciones, fueran formas de coadyuvar a la solución de los problemas que lograrían la transformación en México.

Contigo viajamos a lejanos lugares, disfrutamos de tus charlas, en distintos cafés y obligadas visitas a librerías estupendas. Transitamos senderos y calles cargadas de magia y amor verdadero. Un día emprendimos un viaje a Veracruz en aquél viejo valiant y a medio trayecto frente a unos campos llenos de yerba, con cientos, miles de mariposas amarillas revoloteando encima de nuestras cabezas,verdaderamente empapados en sudor, te ayudamos a cambiar una llanta ponchada. Finalmente llegamos al mar y te paraste enfrente y nos diste la mano para escuchar en silencio el vaivén de las olas y mirar al horizonte, imaginando ese mar profundo envueltos en agua, arena, viento y sal unidos en esa línea en la que se juntan el mar y el cielo al camino de la libertad.

Fundamental en nuestra formación, nos insististe hasta el cansancio en hacer cada cosa, por pequeña que esta fuera, bien de principio a fin, no dejarla inconclusa, de otra manera mejor no iniciarla. Tu honestidad te llevó a combatir a toda costa cualquier atisbo de simulación, de trampa, lo que no solamente fue un valor que te representó en tus palabras, en tus actos y en los hechos. “Pensaste lo que querías y quisiste invariablemente lo que pensabas”.

Un amor entrañable se desprende al referir tu esencia, tu mirada profunda, ejemplo de tesón, respeto y congruencia, de ideales firmes y convicciones inquebrantables, tus valores de justicia, trabajo y lucha social, los hicimos nuestros. Tu manera de hacer frente a los problemas, apoyar al que menos tiene, ayudar al otro, valorar lo que somos, resultado de la voluntad y del esfuerzo, sustancia que nos diste en conjunto con nuestra madre Artemisa, son fruto de lo que hoy somos.

Eli: fuiste un padre amoroso, un maestro riguroso, un amigo inolvidable, entrañable, celoso de la razón, “tan solo mediada por el respeto al otro, como libre albedrío como límite, su decisión”, pero sobre todo y como lo manifestaste “si hoy tuviera que elegir nuevamente vivir desde el principio mi vida, volvería a elegir esta”.

Cuando en tu frente palpamos el rudo peso de la muerte fría en un sueño profundo, tranquilo, supimos en seguida que nunca te irías. Sabemos que no estamos solas, pues dentro de nosotras aún resuena el eco de tu voz que nunca olvidamos. No pasa un día siquiera sin que agradezcamos a la vida haberte tenido, contar con tu amor entrañable.

Prácticamente no existe una sola actividad intelectual en la que Eli de Gortari no haya incursionado a lo largo de su fructífera e intensa vida en México. Reconocido filósofo de la ciencia, como lo atestigua su vasta obra compuesta por treinta y tres libros, folletos y más de 120 artículos, además de traducciones de obras fundamentales en el campo de la ciencia, su legado no se limita a su importante contribución escrita: ejerció la investigación y la docencia por más de treinta años en los que formó decenas de generaciones de mexicanos de las principales instituciones académicas de nuestro país.

Ana, Lia y Paula de Gortari.

