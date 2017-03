Elegir fiscal anticorrupción, ‘sin un aval ciudadano, será una simulación’

CIUDAD DE MÉXICO.- La elección del fiscal Anticorrupción sin aval ciudadano sólo confirmará que el proceso legislativo fue una simulación de los mismos grupos parlamentarios, acusaron líderes de la sociedad civil y especialistas en el tema anticorrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes urgieron al Senado a una elección transparente y sin trampas políticas.



Darío Ramírez, de Mexicanos Contra la Corrupción; María Elena Morera, de Causa en Común, y la doctora Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, coincidieron en que el proceso que establecieron los legisladores para la elección del fiscal es opaco, complicado y sin claridad sobre las bases en que pueda participar la sociedad civil.



Darío Ramírez dijo que “el papel de la sociedad civil, en un modelo de parlamento abierto, no sólo es ser un merolico que esté hablando sobre la idoneidad del perfil, sino verdaderamente tener un diálogo para tomar una decisión en conjunto. Eso no quiere decir usurpar funciones del legislador, quiere decir que los legisladores estén lo suficientemente cerca de la sociedad civil y entre todos creamos un perfil y encontramos al candidato o a la candidata idónea, pero eso no está sucediendo”.



Y cuestionó: “qué les está moviendo a quienes están poniendo estas trabas en el Senado para que no abran de par en par la decisión de tener al mejor fiscal, ¿por qué retrasar sin motivo aparente la decisión?”



En tanto, María Elena Morera señaló que “nosotros estuvimos en contacto con los senadores para llegar a una acuerdo que tomaran en cuenta la opinión de un comité que se crearía para eso; sin embargo, ellos desde el principio nos dijeron que no, que iban a ver la opinión, pero que no era vinculante, por eso fue que un grupo de ciudadanos decidimos no participar, porque ¿si no nos iban a tomar en cuenta, para que piden opinión?”



“Es una simulación que te inviten a participar en algo y que no tomen en cuenta lo que opinas, y el riesgo de todo esto es que elijan a un fiscal que surja de una visión política, pero sin el aval de los ciudadanos”, dijo.



Pidió que se deje de dar largas al nombramiento: “si se siguen esperando a que se derogue el 102 para que el procurador no sea el fiscal en pase automático, no va a pasar nada y nos vamos a quedar con las manos vacías”.



Al respecto, Eréndira Sandoval, investigadora de la UNAM en el tema Anticorrupción, señaló que “lo que mal empieza mal acaba, y en esto del fiscal tenía que acabar mal, porque el Sistema Nacional Anticorrupción está mal de origen.



“Se quisieron dar muchos baños de participación ciudadana y baños de pureza, pero fue una simulación total. Es esta desesperación que tienen por nombrar las cosas por dedazo y por filias políticas”, dijo.