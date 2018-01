Elección puede acabar en conflicto postelectoral, advierte Ugalde

TOLUCA.- Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió de un conflicto postelectoral en este año si los resultados no son acatados o son creíbles pues las elecciones de 2017 predicen ese camino y “eso es un riesgo”.



“Será el proceso electoral más grande, quizá el más competido globalmente en la historia de México y eso que debería ser una buena noticia puede convertirse en una mala si al final hay resultados que no son acatados o creíbles por la población y partidos”, dijo.



Ugalde presentó, en Toluca, el libro “Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano. Perspectiva federal y local”, coordinado por él y Said Hernández, en donde advirtió que es necesario acabar con los vicios, complacencias y omisiones del sistema electoral.



Se refirió además a las grandes reformas que se han hecho en el país pero “lamentablemente el reformismo se ha caracterizado por los vacíos, pues no hay objetivos ni instrumentos adecuados”.



En entrevista sostuvo que en México, desde el Siglo XIX, se ha gestado una tradición oportunista donde se aceptan o rechazan resultados a contentillo pero advirtió que la polarización y crispación, así como la controversia en las elecciones estatales en 2017 predice que el proceso puede acabar en conflicto postelectoral.



Una manera de inmunizar es “mediante un instrumento que es el más poderos de todos: que la gente salga a votar en grandes números, si logramos superar la tasa de participación que ha sido 62 por ciento, llegar al 70 por ciento sería la mejor vacuna”.



Asimismo, calificó de “un disparate” que la Ley de Seguridad Interior haya sido diseñada para acallar conflictos después de la elección de julio “no tiene nada que ver una con otra, es un disparate ambas cosas”,



Dijo no saber quién ganará la Presidencia, aunque comentó que en redes sociales hay competencia y además la figura de candidatos independientes refresque la elección, son cosas positivas



“Y eso puede hacer que la participación de la gente llegue a niveles no vistos el día de la jornada; si eso se logra creo que sería una gran medicina para que los conflictos entre los políticos pasen a segundo término y predomine la gente y su participación”, indicó.