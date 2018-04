El tema central para los candidatos a gubernatura en Jalisco es inseguridad

JALISCO.- Los candidatos al gobierno del estado de Jalisco abordaron sobre la seguridad en medio de sus actividades proselitistas.

El postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció que hay graves problemas de inseguridad en la entidad, pero que eso no implica que modifique su estrategia y que sigue usando su camioneta particular, la cual no tiene blindaje, y respecto del fenómeno de las desapariciones, señaló que es un tema doloroso, “es un tema que obliga más a repensar de fondo lo que pasa con el sistema político y es un asunto con el que no vamos a hacer campaña, pero como jalisciense nos duele y es una de las motivaciones centrales para el esfuerzo reformador que vamos a iniciar”.

En su primer acto de campaña, dijo que buscará dignificar al Estado, a diferencia de otros Gobernadores sometidos por el gobierno federal, por lo que su plataforma exigirá el respeto que plantea el federalismo, “que quede claro y se escuche hasta la ciudad de México, nunca más un Jalisco ignorado y ninguneado por el gobierno federal, ni un gobernador arrodillado y sometido con el presidente de la república”.

El candidato inició su gira por municipios de la Zona Norte, la más vapuleada económicamente, donde plantea su propuesta para las comunidades indígenas.

El candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí, sugiere hacer modificaciones en sistemas financieros para abatir la inseguridad.

En primer término propone reformas legislativas para atacar a la delincuencia organizada y disminuir su poderío económico, de manera que se refuercen las acciones contra el lavado de dinero.

También propuso mejorar las condiciones salariales de los policías, y dotarlos de mejor y mayor logística, equipamiento, y capacitación, “lamentablemente las policías son altamente comprables, por se sostienen por deficientes administraciones”.

Señaló que en los próximos días presentará un programa detallado, que incluye la creación de oportunidades y que no haya jóvenes rechazados en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, anunció que creará la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Civil, instancia que integrará a todas las policías bajo un mismo mando y con intervención estratégica, táctica y operativa.

Con estos niveles, añadió, se buscará quitarle la base social a la delincuencia, generar capacidades policiales con personal altamente capacitado, la aplicación de tácticas directa o indirecta para la recuperación de la seguridad a corto, mediano y largo plazo.

También, plantea la creación del Sistema Logístico Policial para homologar protocolos de actuación y el Sistema Educativo Policial, con lo que se pretende que la preparación de los policías sea reconocida como una licenciatura; “esto ayudará a erradicar el problema actual, de que los delincuentes salgan libres por deficiencias en el debido proceso", señaló.

En su discurso en un acto en la colonia Jalisco de Tonalá, considerada como una de las más peligrosas del país, envió un mensaje a todas las madres que sufren la desaparición de un familiar, a quienes les extendió toda la disposición que tendrá su gobierno para atenderlas y dispondrá de todos los recursos técnicos y humanos para su localización.

El candidato del Partido Verde a la gubernatura de Jalisco, Salvador Cosío Gaona propuso acciones que ataquen directamente esta problemática mediante un esquema de seguridad pública, “tenemos que enfrentarlo de tajo, limpiar a la Policía, tenemos que acabar con el cáncer que hay adentro. Tenemos que encontrar un esquema eficaz de control de confianza, darle seguimiento a los policías que se retiran del trabajo, ya sea por problemas o porque no tienen posibilidad física o intelectual. "

Agregó que no concibe el Mando Único Federal, toda vez que existe una autonomía estatal, pero sí considera que debe haber una vigilancia concertada desde la Federación, “debe haber más inversión en tecnología, más inversión en herramientas de apoyo, para qué queremos más policías si no están preparados."

Conozco el tema, trabajé en la policía de Guadalajara, dirigí la Academia Municipal de la Universidad de Guadalajara, sé de lo que estoy hablando, creo que se puede hacer mucho para tener una policía menos vasta en personas y recursos no utilizables y más apoyada. Se requiere un esquema básico de respaldo con un auténtico sistema de honor y justicia que respalde y se premie a los buenos elementos policiales y se castigue severamente a los criminales que están dentro de la cooperación que se dedican a extorsionar, a robar, a abusar del poder”.