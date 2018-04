El sistema se me 'echó encima': 'El Bronco'

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco' aseguró en el programa En EF y Por Adela que el sistema se le echó encima y habló sobre "la perversidad" del Instituto Nacional Electoral.

"La perversidad (del INE) fue muy fuerte, la verdad fue un fiasco la aplicación, cómo el INE permitió eso", comentó el candidato a la Presidencia por la vía independiente.

El aspirante presidencial agregó que no cree en las encuestas y habló sobre todas las inconsistencias que vio durante el proceso de la recolección de firmas, entre ellas que la app del INE no cuenta con la norma Mexicana de Protección de Datos y también cuestionó por qué a Margarita no la auditaron.

Jaime Rodríguez aseguró que la institución hizo todo el proceso de recolección de firmas de esa manera "pensando en que así pasará".

Además, dijo que "se supone que una aplicación electrónica puede ser una certeza, pero la aplicación fue un fiasco, por ejemplo, aparecía que los reporteros del periódico El Norte eran mis gestores, yo no tenía la manera de acreditar gestores, todo lo hacía el INE con un clave que era para nosotros y no tengo un acuse de recibo de todo lo que el instituto hizo".

Añadió que le dijo al INE que demandará a todos los que han hecho mal las cosas, incluyendo a Margarita. . "La mayoría de los gestores fueron aprobados por Calderón", afirmó.

Ante la pregunta sobre si existe la posibilidad de que le quiten la candidatura, 'El Bronco' respondió que es un proceso muy difícil.

El candidato afirmó que AMLO es persistente, pero no es dueño de los votos de nadie. Meade "es un hombre serio", Anaya "trae ganas" y Margarita "ha enfrentado la adversidad".

