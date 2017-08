El PRI es el mejor partido de México y ganará la Presidencia en el 2018: Ochoa Reza

COAHUILA.- Que no le quepa duda a nadie, este partido político ganará la presidencia de la República en el 2018, afirmó el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa.



Al clausurar en Saltillo, Coahuila los trabajos de la mesa temática Declaración de Principios, rumbo a la Asamblea Nacional de este sábado, el dirigente nacional aseveró que “el PRI es el mejor partido político de México. Es un partido ganador”.



Resaltó que en las pasadas elecciones hemos demostrado con propuestas que merecemos la confianza mayoritaria del pueblo de México.



En ese sentido se refirió a los triunfos priistas en el Estado de México y Coahuila. Sobre el primero comentó que habló por teléfono con Alfredo del Mazo, luego de que éste participó en la mesa temática sobre el Programa de Acción, en Toluca y le comentó que llevó para mostrar a todos los delegados y delgadas su constancia de gobernador electo.



Por lo que toca a Coahuila, destacó que “hoy el INE le dio la razón al PRI, hoy el INE publicó, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), las modificaciones al reglamento de fiscalización que se aplicaron incorrectamente en el pasado proceso electoral y dado que hasta hoy fue publicado dicho reglamento modificado, no puede haberse aplicado para la elección anterior en Coahuila”.



“Y si su publicación no hubiera sido necesaria para entrar en vigor, entonces ¿para qué lo publicaron hoy?, en consecuencia la fiscalización que se debió haber aplicado bajo la legislación vigente en aquel entonces confirma que Miguel Riquelme cumplió con el proceso electoral. No hubo rebase a los tope de campaña y aquí está el próximo gobernador constitucional del estado de Coahuila, el priista Miguel Riquelme”, dijo en el acto donde también estuvo Riquelme y el gobernador de la entidad Rubén Moreira.



Al referirse a los trabajos de la Asamblea, Ochoa Reza resaltó que el PRI ha transmitido en vivo y en directo cada uno de los espacios de discusión en las cinco mesas temáticas a través de las redes sociales, con acceso abierto a los medios de comunicación porque “el PRI debate de frente a la ciudadanía porque no tiene nada que ocultar”.



Al contrario, agregó, no sentimos profundamente orgullosos de ser priistas y de debatir abiertamente a favor de la sociedad.



Reconoció el trabajo de los priistas “a favor de defender los derechos de todas las mujeres, los jóvenes y los hombres de este país a partir de proponer derechos de avanzada, a partir de proponer los principios que nos deben de guiar”.



“Hemos avanzado de manera firme para enfrentar unidos el 2018 y que no le quede duda a nadie, este partido político ganará la presidencia en el 2018”, resaltó.