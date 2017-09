El PRD va al "matadero" por alianza con el PAN: Padierna

La exintegrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, dijo que la alianza de ese grupo con el Partido Acción Nacional (PAN), fue uno de los motivos por los que presentó su renuncia.



Padierna, junto con René Bejarano, eran dirigentes de la corriente Izquierda Democrática Nacional, puesto que dejaron para apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Sumado a ello, el PRD aprobó el domingo la alianza con el PAN para los comicios presidenciales.



“No podemos aceptar una alianza con una parte de la derecha que es responsable de lo que pasa en el país. Respetamos a quienes creen que la alianza puede ser una salida, pero nosotros no tenemos por qué seguirlos, van directo al matadero. No se puede ser de izquierda apoyando a la derecha”, aseguró en entrevista en Grupo Fórmula.



Sobre si militará en otro partido, Padierna aclaró que, por el momento, no pertenece a ninguna fuerza política.



“De momento sería una senadora sin partido. Así lo dice la ley cuando renuncias a un partido. No es propiamente independiente”, precisó.



Con información de Grupo Fórmula.