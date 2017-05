El PRD enfoca sus baterías contra líder de Morena

ESTADO DE MÉXICO.- En el cierre de campaña masivo rumbo a la gubernatura mexiquense, los perredistas enfilaron ayer sus baterías contra Morena y Andrés Manuel López Obrador, a quien por quinta vez en una semana le dijeron que no, Juan Zepeda no declinará en favor de Delfina.



Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, pidió “a los partidos de oposición que verdaderamente quieran derrotar al PRI, que se unan a la campaña ganadora de nuestro candidato Juan Zepeda”.



Ante cerca de diez mil asistentes reunidos en la explanada del municipio de Ecatepec, ni Barrales ni Miguel Ángel Mancera ni otros que tomaron el micrófono, mencionaron una sola vez al candidato Alfredo del Mazo y a su partido, el PRI; tampoco a Josefina Vázquez Mota o al PAN. Todo fue López Obrador y Morena.



“Van cinco veces en esta semana que López Obrador nos pide que nuestro candidato decline en favor de su partido, pero desde aquí le decimos que no, que Juan Zepeda no va a declinar, no tenemos ninguna razón para hacerlo”, dijo Barrales.



En un cierre de campaña en el que se pudo observar cómo decenas de camiones y microbuses transportaban a cientos de acarreados, principalmente de Neza y Naucalpan, a quienes recibieron, como en los viejos tiempos, con tamales, atole, tortas, gorras y las tradicionales banderas que después de cada mitin se guardan para el siguiente.



La parte de la animación corrió a cargo de Aarón y su grupo Ilusión, que durante más de una hora pusieron a bailar a más de uno. Aunque llegado el momento de los discursos y con dos horas de sol a cuestas, ya la gente, principalmente de la tercera edad, más bien buscaban la sombra de algún árbol.



Así, Mancera, aseguró que “no es casualidad que la gente apoye a Zepeda, es el mejor candidato y lo demostró en el debate, tampoco es casualidad que Zepeda apoye a los jóvenes, es un hombre de bien”.



Zepeda estuvo acompañado por diputados federales y locales, por senadores y hasta por un medallista olímpico (Joel Sánchez) y un productor de televisión, Juan Osorio.



Finalmente el candidato pidió a los asistentes usar su imaginación: “Estamos tú y yo solos, en la intimidad (las chicas gritaron como si se tratara de un rockstar). Te voy a pedir un favor: ‘¿me puedes conseguir un voto más?’ Y te voy a pedir otro favor: ‘¿me puedes ayudar a cuidar los votos?’”, así, el candidato perredista cerró su campaña en Ecatepec.