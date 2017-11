Yo le iba al Atlante desde niño: Miguel Herrera

El director técnico del América, Miguel 'Piojo’ Herrera, reveló este miércoles que aunque tiene un "gran cariño" por el club americanista, su corazón estuvo con el Atlante porque ha sido su equipo desde la infancia.



"Mi corazón fue azulgrana, yo le iba al Atlante desde niño. Mucha gente me dijo '¿por qué tu ídolo era Miguel Marín?', me llamaba mucho la atención, era de Cruz Azul, yo le iba al Atlante", indicó en en entrevista para En EF y por Adela.



Y agregó que "hoy sinceramente quiero que gane el América. Son tus intereses, hoy es eres un técnico que tiene que velar porque el equipo que diriges, gane. Le he tomado un gran cariño a la institución americanista porque he tenido logros muy importantes, porque me han recibido muy bien", agregó al respecto.



"Porque se siente bien bonito que estés dirigiendo un equipo y en un estadio a 3 mil kilómetros de donde yo estaba, yo estaba en Tijuana. Ver que el Estadio Azteca... que todo el estadio esté coreando tu nombre por supuesto que te da gusto y le tomas ese cariño porque les diste algo y ellos te están dando su cariño. Puedes cambiar de sexo, de religión, pero de equipo no, yo por lo menos no voy a cambiar de camiseta, reveló en entrevista para En EF y por Adela.



El exfutbolista también reveló que los tuits que publicó en 2015 a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron porque tiene una relación cercana con el actual gobernador del estado de Chiapas.



“Fue por amistad, me agarraron en los cinco minutos de tontería. Lo de los tuits que puse, eso fue tengo una buena relación con el gobernador de Chiapas, que es un tipazo, conmigo se ha portado muy bien, ha sido un tipazo, y no nomás hablar de porque es el gobernador de Chiapas, sino antes y después me lo he encontrado en otros lados y es un muy buen tipo, buena persona. Yo hablo de lo que me pasa a mí con las personas”, indicó el también exfutbolista en entrevista para En EF y por Adela.



En 2015, el ‘Piojo’ publicó en su cuenta de Twitter frases como: “Apoyemos la selección. No dejen de votar, vamos con los verdes” y “Los verdes sí cumplen", pese a la veda electoral por las elecciones del 7 de junio de ese año, lo que después llevó al exdeportista a declarar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).



Al respecto, el ‘Piojo’ indicó que se le solicitó la ayuda al partido; sin embargo, negó, como en ocasiones anteriores, haber recibido dinero por ello.



“Me vino el ‘oye échanos una mano’, yo la verdad no lo pensé y dije ‘bueno pues sí’ y después me acarreó una serie de circunstancias, que afortunadamente las enfrenté todas, cuando fui a la FEPADE. Mi mamá leía el periódico y decía ‘cóoomo’ y yo le decía ‘no, mamá, a ver.., yo soy un ciudadano mexicano y puedo expresar lo que quiera en las redes sociales. Yo no milito ningún partido y si aún así lo militara y después de esto te pones a estudiar qué podría pasar'”, relató al respecto.



El ‘Piojo’ indicó que eran son 28 personas las que estaban en la lista de quienes tuitearon sobre el PVEM, pero que sólo dos o tres, incluido él, fueron a declarar.



“Yo era el que estaba en el ojo del huracán. La investigación fue ‘¿por qué lo hiciste?’. En primera por tonto y porque soy ciudadano y puedo poner lo que yo quiero, por más que sea yo persona pública. ‘¿Recibiste alguna remuneración’ No, revisen mis cuentas. Me cayó Hacienda, me agarró la FEPADE y las enfrenté”, añadió.