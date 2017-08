El PES asegura que podría ir con candidato propio en 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Encuentro Social (PES) rechazó que vaya a ir en automático en alianza con el bloque que encabezará el PRI para las próximas elecciones presidenciales del 2018.



El presidente nacional de ese partido, el diputado federal con licencia, Hugo Eric Flores, aseguró que, como resultado de la consulta que se llevó a cabo durante su Congreso Nacional el pasado jueves, "la mayoría de los delegados manifestaron su negativa para ir en una coalición con el tricolor, ya que Encuentro Social tiene una identidad propia la cual tiene que defender".



En el marco de la celebración del Tercer Aniversario de la fundación del PES, su dirigente informó que “la gran mayoría se expresó por el ´no a las alianzas´, y de ahí el gran mandato para la decisión de la Comisión Política Nacional… No se dijo, no a las alianzas con tal o cual partido, simplemente se dijo, no a las alianzas porque queremos seguir teniendo identidad propia”, explicó.



Flores Cervantes sostuvo, ante sus delegados, militantes y simpatizantes que "la decisión de las mayorías al interior del partido serán las que definan el curso de las candidaturas".



Afirmó que "ya existe la posibilidad de que este instituto político tenga rostro propio y será en los próximos meses cuando se muestren los rostros que los representarán en las urnas".



"Tenemos la capacidad y la opción de que ciudadanos que coincidan con nuestra plataforma, con nuestros ideales puedan ser la cara de nuestro partido en 2018”, apuntó.



El coordinador del Grupo Parlamentario del PES en la Cámara de Diputados, el hidalguense Alejandro González Murillo, calificó como "una burla" lo que han hecho los demás partidos políticos respecto de eliminar el financiamiento público y otras iniciativas que ha propuesto Encuentro Social en la Cámara Baja.



"Me parece una burla lo que han venido haciendo por falta de voluntad, porque sus intereses siempre prevalecen sobre todo lo demás", enfatizó.