¿Te acuerdas de 'El Mosh'? Fue detenido en Michoacán 

MORELIA.- Entre los ocho miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) detenidos la noche del martes en un operativo para liberar las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), está Alejandro Echavarría Zarco, El Mosh.



El Mosh fue uno de los líderes más visibles del Consejo General de Huelga que paralizó en 1999 las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante 10 meses.



El exlíder estudiantil llegó a Michoacán convocado por la Sección XVIII de la CNTE, organización que según el PRD está aliada con Morena y Andrés Manuel López Obrador.



Al cobijo del ala más radical de la CNTE, Echavarría Zarco obtuvo una plaza de maestro en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), con fecha de ingreso 1 de febrero de 2011, aunque en realidad nunca ha trabajado, según las primeras indagatorias, en poder de Quadratín.



Esos informes revelan que El Mosh cuenta con la clave presupuestal 110071251E28100.0033553, presuntamente adscrito a la escuela José María Morelos del municipio de Álvaro Obregón, en un horario de 18 a 21:30 horas



Sin embargo no suele estar frente a grupo. Desde el pasado 8 de enero, el exlíder estudiantil irrumpió junto a otros integrantes de la CNTE en el edificio de la SEE con la bandera de exigir el cumplimiento de pagos por parte del Gobierno estatal, de origen perredista.



Echavarría Zarco saltó a la fama por el movimiento que paralizó a la UNAM de abril de 1999 a febrero del 2000, y que derivó en un operativo de la Policía Federal para recuperar las instalaciones educativas.



El Mosh fue detenido y encarcelado de febrero a junio de 2000 como consecuencia de esos hechos.



Su detención se efectuó la noche del martes durante un operativo de la Policía Michoacán para liberar las oficinas centrales de la SEE. De 48 años de edad y originario del Estado de México, el ahora integrante de la CNTE admitió ser parte de un grupo de choque denominado El Bloque, presuntamente ligado a Morena.



Su situación jurídica la definirán en próxima horas autoridades estatales que ya valoran el caso.