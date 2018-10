'El Mijis' propone que reos cuenten con IMSS e Infonavit

El diputado local de Morena en San Luis Potosí, Pedro César Carrizales 'El Mijis' dijo que busca impulsar una iniciativa que permita que algunos reos puedan acceder a la seguridad social y puedan adquirir una vivienda mientras cumplan con su condena.

En entrevista con MVS Noticias, el diputado explicó que para ello los reos deberán trabajar en prisión, con ayuda de la iniciativa privada, que sería el patrón, y una vez que salga puedan tener una casa.

En este sentido, agregó, ya está en pláticas con empresas para que participen en este proyecto y los reos accedan a los beneficios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De esta forma, dijo, se evita que una vez que cumpla con su condena vuelva a delinquir, además de que se cumple con el propósito de una condena: la reinserción social y "no se conviertan en peores delincuentes".

Sin embargo, aclaró, el beneficio no sería para todos los reos, es decir que habría requisitos y no se incluiría a quienes fueron condenados por violación homicidio, feminicidio o delitos similares; "hay perfiles que no entrarían al programa", indicó.

Con esta iniciativa, aseguró, se contribuye a generar una cultura de paz, acorde con lo que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Tenemos que pensar diferente pues si la delincuencia organizada trabaja con los internos, "pues nosotros buscamos trabajar con ellos, podremos contribuir a la cultura de paz", señaló.

Por último, 'El Mijis' señaló que busca que sea una iniciativa de alcance federal, por lo que tiene comunicación con los diputados federales de Morena.