El Invea ya resolvió y aun así reserva el expediente 3 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) clasificó como reservado, por tres años, el expediente contra el Colegio Enrique Rébsamen, que derivó en la orden de aprehensión contra su dueña, Mónica García Villegas.



Se trata del expediente INVEA/OV/DUYUS/2916/2016, iniciado a partir de una verificación que se hizo al inmueble ubicado en Rancho Tamboreo número 11 y 19, colonia Nueva Oriental Coapa.



A una solicitud de información, vía Ley de Transparencia, el Invea dijo que no podía entregar copia del expediente por estar reservada.



“Esta autoridad se encuentra imposibilitada para brindar la información solicitada”, dijo el organismo que preside Meyer Klip y el cual depende del Gobierno de la Ciudad de México.



Explicó que el 29 de septiembre, en sesión del Comité de Transparencia del Invea, se determinó “clasificar como reservada” esa información por tres años.



El expediente se inició como parte de una verificación que se ordenó en contra del Colegio, en particular con el tema del desarrollo urbano y el uso de suelo.



Derivado del caso, el Invea impuso una multa de 107 mil 448 pesos al Colegio Rébsamen por violar las normas de ampliación de construcción, las cuales se hicieron con permisos falsos, por lo que también promovió una denuncia penal contra la dueña.



El Invea pidió aclarar la legalidad de la constancia de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos número CDA-1659-93 y folio 16112, de fecha 7 de septiembre de 1993, ya que advertía podría tratarse de un papel falso.



La Fiscalía de Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) de la procuraduría capitalina inició el expediente CI-FEDAPUR/A/UI-2C/D/111/02-2017 y resolvió que dicho documento sí era falso.



Y es que la indagatoria reveló que el citado certificado no era del Colegio, sino de un predio ubicado en la colonia Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa. Por ello se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Mónica García Villegas, quien alegó en su defensa que no sabía que el documento era falso.