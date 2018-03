El Frente va por más derechos para las mujeres: Barrales

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Barrales, precandidata de la coalición Por México al Frente a la jefatura de Gobierno, aseguró que la Ciudad de México es el mejor espacio en todo el país para que vivan las mujeres, pero dijo que aún hay trabajo que hacer para que cada vez más tenga autonomía económica, tengan empleos y conquisten cada vez más derechos.

“Que nadie nos diga que no tenemos derecho a tener derechos. Tenemos que trabajar juntas, unidas, que nos escuchen fuerte y claro: no nos van a doblar, no nos van a vencer”, destacó.

A propósito del Día Internacional de las Mujeres, la precandidata rememoró que sus primeras batallas desde el sindicalismo fueron para defender los derechos de las mujeres.

“Peleábamos para que no nos despidieran por embarazarnos, por el derecho a tener guarderías” recordó y lamentó que todavía las mujeres sigan sufriendo discriminación y violencia.

“No es normal que nos dé miedo salir a la calle porque somos mujeres, no es normal que las mujeres desaparezcan. El grado de avance de un país se mide con la situación que viven sus mujeres y en ese sentido es con el Frente con el que les va a ir mejor a las mujeres en el país”, sostuvo.

Añadió que “las mujeres que somos candidatas en Por México al Frente no salimos de una lista, por dedazo o de una tómbola. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado con trayectorias, trabajo y esfuerzos propios”.

La exdirigente perredista se pronunció por la igualdad de oportunidades salariales y en los espacios políticos y sostuvo que de acuerdo a recientes encuestas “la mayoría de las mujeres del país le dan su voto al Frente, lo que es alentador y un compromiso”.

En el encuentro estuvieron presentes tres mujeres que estuvieran postuladas como candidatas a la Presidencia de la República: Cecilia Soto, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota.