El FAD durará hasta que la candidatura los separe: Encinas

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Encinas, senador de la República, aseguró que “la aventura del Frente Amplio Democrático que pretenden construir el PRD y el PAN, durará hasta que la candidatura los separe”.



Aseguró que “se trata de un pragmatismo muy ramplón. Ahí no son las ideas, los compromisos de una transformación política profunda, de un cambio de régimen, sino la idea de un acuerdo entre las burocracias de los partidos políticos para mantener los privilegios y posiciones que actualmente tienen”.



Entrevistado luego de su participación en un encuentro con académicos organizado por Movimiento Ciudadano, dijo que “yo creo que ahí no solo no hay puntos reales de coincidencia cuando, por ejemplo, en este momento está sometido a debate el TLCAN y hay quien plantea que toda la política energética se defina desde el TLCAN hasta otras posiciones inaceptables para la izquierda.

“Yo creo que ese frente va a subsistir hasta que la candidatura los separe, porque en una situación pragmática el pragmatismo tiene que ver con las posiciones de poder y no veo al PAN renunciando a la candidatura a la presidencia”, dijo.



-¿Sobre la reunión que sostuvieron la semana pasada Ifigenia Martínez y Andrés Manuel López Obrador?



-“Yo creo que es un paso positivo, creo que lo importante es entender que lo que se requiere en este país es sumar agendas y puntos de acuerdo, los acuerdos son de dos, no se trata de sumarse a un solo proyecto, es tan diverso este país nuestra sociedad es tan diversa que lo que requerimos es encontrar los puntos de coincidencia y caminar juntos y yo creo que es el mensaje más importante de ese encuentro”.



Encinas Rodríguez se refirió también al caso de corrupción dado a conocer por el diario brasileño O'Globo en el que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría recibido diez millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht a cambio de contratos de obra y dijo que es un acto absolutamente comprobado.



“La corrupción en esta generación de políticos priistas ha sido la peor de la historia y debe ser castigado, yo creo que ahí no solamente es un acto de corrupción sino de daño al patrimonio de la nación, porque comprometió los bienes de la nación en este acto de corrupción.