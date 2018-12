Perfil: Él es el nuevo ministro de la Suprema Corte

El abogado Juan Luis González Alcántara Carrancá fue elegido este jueves por el Pleno del Senado como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se necesitaron dos rondas de votación para que el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fuera escogido para ocupar la vacante dejada en noviembre por el ministro José Ramón Cossío Díaz.

Su nombre se puso a consideración para el cargo a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para ser elegido, González Alcántara Carrancá necesitaba de una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del total de votos de los senadores.

En la primera ronda, el ahora ministro obtuvo 76 votos, mientras que en la segunda consiguió 114.

Con esto, Juan Luis González Alcántara Carrancá pasará a integrarse al grupo de 11 magistrados que integran la Suprema Corte por un periodo de 15 años.

Este es el perfil del nuevo ministro.

-Es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde también hizo estudios de Especialista en Finanzas Públicas y un doctorado en Derecho (con mención honorífica).

-Posee el grado académico de Magistri in Artibus por The Fletcher School of Law and Diplomacy.

-Es autor de varios libros, entre los que se encuentran el Derecho de las Personas Arrendadoras y Arrendatarias y Responsabilidad Civil de los Médicos, entre otros.

-Se desempeña como profesor de la carrera de Derecho de la UNAM y es parte del departamento de esa misma carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Azcapotzalco.

-También ha participado como académico invitado en la Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

-Su nombre fue mencionado entre los candidatos del presidente López Obrador para ocupar el puesto de fiscal general de la República.

-Ocupó el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal.