'El Chapo' pide anulación de su juicio en Nueva York

Los abogados de oficio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes del mundo, pidieron la anulación de su proceso en Nueva York por entender que viola el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.



En una moción presentada el jueves ante la corte federal de Brooklyn, los defensores de 'El Chapo' aseguran que su extradición fue ilegal y realizada en base a "afirmaciones falsas y engañosas y omisiones".



Los abogados Michelle Gelernt y Michael Schneider aseguran también que el proceso debe ser desestimado porque México no conocía y nunca aceptó "las condiciones de aislamiento cruel e inhumano" a las que es sometido 'El Chapo' desde su llegada a Nueva York, señala el documento.



México decidió finalmente extraditar a 'El Chapo', de 60 años, a Estados Unidos luego de una segunda y cinematográfica fuga de una prisión mexicana, en 2015, a través de un túnel de 1.5 km de largo y 10 metros de profundidad cavado hasta el desagüe de su ducha.



Los abogados recuerdan en la moción que México aceptó inicialmente extraditar a su cliente a Texas o California, dos de los siete distritos donde el exjefe del Cártel de Sinaloa enfrenta demandas judiciales.



Pero el 19 de enero cambió de opinión y lo colocó en un avión con destino a Nueva York, donde está encarcelado desde entonces a la espera de su juicio, que comenzará el 16 de abril de 2018.



Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos, 'El Chapo' enfrenta 17 cargos y mantiene su inocencia. Solo el primero, dirigir el Cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua.



Los abogados cuestionan que el Gobierno mexicano haya otorgado una dispensa a una regla del tratado de extradición que establece que el acusado solo será juzgado por los cargos específicos por los cuales fue extraditado.



También rechazan la voluntad de la fiscalía de confiscar a 'El Chapo' 14 mil millones de dólares, el equivalente a lo que su Cártel habría ganado en décadas, ya que los documentos de extradición no mencionan el asunto.



Se desconoce qué ha sucedido con la fortuna de "El Chapo". El fiscal general de México ha asegurado que Estados Unidos no ha encontrado ni "un dólar" de su dinero, ya que al parecer no utilizaba el sistema financiero en su negocio criminal.