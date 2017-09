'El Chapo' es el cliente más inteligente con el que he trabajado: Lichtman

Jeffrey Lichtman, el abogado de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera desde que el narcotraficante mexicano fue extraditado a Estados Unidos en el mes de enero de 2017, aseguró que su cliente es "inteligente como látigo; es el cliente más inteligente con el que probablemente he trabajado".



Lichtman, en entrevista con Adela Micha en el programa En EF y Por Adela, dijo que no conocía lo relevante que era 'El Chapo' hasta que comenzó a trabajar con él. Sin embargo, aclaró, que la situación era mutua, pues Guzmán Loera tampoco conocía nada sobre el abogado.



"No leyó ni una sola cosa sobre mí, la primera vez que leyó algo acerca de mí fue cuando salieron unos artículos en la prensa en momentos que yo estuve en el tribunal", dijo.



Adela Micha: ¿Y entonces quién le habló sobre ti?



Litchman: La asistencia legal, los defensores federales.



: