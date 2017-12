Para ir a los estados por firmas, 'El Bronco' pide licencia de seis meses

El gobernador de Nuevo Léon, Jaime Rodríguez Calderón, solicitó ayer al Congreso del estado una licencia sin goce de sueldo por seis meses para buscar la candidatura Presidencial por la vía independiente.



Acompañado de Manuel González Flores, secretario general de gobierno, a quien propuso a los diputados como gobernador interino, El Bronco presentó la solicitud, la cual entraría en vigor el 1 de enero de 2018. Karina Barrón, presidenta del Congreso estatal, le dio la bienvenida y calificó este acto como algo histórico.



Luego de recibir la solicitud por parte del gobernador, la diputada independiente le deseó la mejor de las suertes. “He presumido en todas partes donde yo voy, que somos el único estado del país en donde el gobierno no tiene un Congreso palero y eso es extraordinario”, indicó el mandatario.



Agradeció el trabajo realizado en conjunto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, pues aunque durante su gestión han existido diferencias en algunos temas, todos buscan lo mejor para la ciudadanía.



Hoy entregué mi petición de licencia para a partir del 1 de enero del 2018, con duración de 6 meses al @congresonl, quiero cambiar #México y que los ciudadanos JUNTOS hagamos historia. Mientas esto se decide, yo sigo chambeando como todos los días. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 20 de diciembre de 2017

“He decidido ir a la adversidad, competir. Lograrlo o no lograrlo dependerá evidentemente de los ciudadanos de México y de la posibilidad que tenga yo de expresar mis puntos de vista”, agregó.



“He decidido ir a la adversidad y tratar de convencer a los ciudadanos mexicanos que podemos ser una opción para dirigir el país, pero aún me faltan requisitos que cumplir y necesito su permiso”, apuntó.



Rodríguez Calderón dijo que tenía tres opciones: quedarse a cumplir su mandato como gobernador por seis años, buscar la candidatura a la presidencia o aliarse con otro candidato. “México es el único país del mundo, y eso se debe a la legislación que han hecho los diputados y los propios partidos políticos, de permitir que un ciudadano pueda tener la oportunidad de poner a otro ciudadano en la boleta electoral”, declaró.



La solicitud del gobernador fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso y luego será votada por el pleno hoy o mañana. Sería en los próximos días en que el Congreso local determine la procedencia.



“Tengo que caminar por los estados donde no tengo el requisito cumplido y a eso vengo hoy, a que ustedes me otorguen ese permiso”, indicó El Bronco.



El gobernador, que llegó a este puesto por la vía independiente, ha registrado un millón 97 mil 182 firmas, de las cuales el Instituto Nacional Electoral (INE) ha verificado que 617 mil 800 pertenecen a ciudadanos que aparecen en la Lista Nominal de Electores.



Sin embargo, El Bronco sólo ha logrado cumplir con el requisito de dispersión en cinco entidades: Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León.



Respecto de la licencia solicitada por El Bronco, Jesús Cantú Escalante, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, aseguró que todo apunta a que existen acuerdos para que tenga su permiso y que gobierne Manuel González.



“En condiciones normales, dada la ríspida relación que ha tenido Manuel González y el propio Jaime Rodríguez con el Congreso, no se daría esto. Esta extraña condescendencia del Congreso, conduce a pensar que hay unos amarres políticos con otro interés a nivel nacional”, aseveró.



*Con información de Alejandra Mendoza