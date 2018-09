Ejidatarios bloquean autopista México - Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- -Desde las 8 de la mañana de este jueves, campesinos de Santa Rita Tlahuapan cerraron el paso al tránsito vehicular en ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 74.

También bloquearon la carretera federal Puebla-México a la altura de San Martín Texmelucan.

Según la Policía Federal, los ejidatarios solicitan la indemnización del derecho de paso de dicha autopista por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ante ello las autoridades han iniciado protocolo de diálogo con los inconformes, dando como vialidad por ruta alterna el Libramiento Norte.

Las acciones de los inconformes se llevan a cabo a pesar de que el miércoles, la SCT anunció que se entregaría un cheque por concepto de indemnización por expropiación de cerca de 37 hectáreas del ejido de Santa Rita Tlahuapan, por la cantidad de 176.2 millones de pesos.

La dependencia federal indicó que se cuenta con el cheque referido desde el 26 de julio de este año pero la entrega no se llevó a cabo debido a que los integrantes del comisariado ejidal no habían acreditado ante el juzgado su personalidad jurídica, al no contar con la calificación registral emitida por el Registro Agrario Nacional.

No obstante, se insiste en que el trámite se ha llevado a cabo en forma y en cumplimiento a la ejecutoria del 30 de noviembre de 2015 emitida dentro del juicio de amparo 44/2015 .