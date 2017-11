Ejército insiste al Congreso aprobar ley para regresar a los cuartes

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, demandó, de nueva cuenta, al Congreso de la Unión, aprobar un marco jurídico que no sólo le dé certidumbre a las tareas que realizan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino, sobre todo, que defina los tiempos para que los militares regresen a los cuarteles.



En el marco de la ceremonia del 107 aniversario de la Revolución Mexicana, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto en Campo Marte, el general secretario puso énfasis en que se requiere un marco jurídico para beneficio de todos los mexicanos que aún no se consolida, lo cual -dijo- es un pendiente de nuestra realidad democrática.



Ante los presidentes de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, y del Senado, Ernesto Cordero, aseguró que las Fuerzas Armadas entienden el valor de la subordinación irrestricta al poder civil sin pretensiones políticas de ninguna índole.



Por ello, dijo, seguirán contribuyendo de manera subsidiaria con absoluta entrega y sin protagonismos la significativa labor que las autoridades realizan para garantizar el bien común y la seguridad de la ciudadanía.



Insistió en la necesidad de que se apruebe un marco jurídico que dé certeza en el actuar no sólo de las Fuerzas Armadas, sino de todos los obligados a hacer cumplir la ley y fortalecer el Estado de derecho.



En la ceremonia en la que además se entregaron 57 condecoraciones y ascensos a militares, el general Cienfuegos señaló que es necesario un marco jurídico no para otorgar beneficios o prerrogativas, sino para establecer limitaciones y obligaciones a las autoridades que constitucionalmente son las responsables de brindar seguridad a los mexicanos.



“Un marco jurídico que defina, establezca y verifique la ruta crítica para contar con instituciones policiales organizadas, preparadas y equipadas para atender las problemática en materia de seguridad pública.



“Un marco jurídico que defina también con toda precisión procedimientos y tiempos para que los militares regresemos a los cuarteles a cumplir con nuestros fines y con nuestras misiones”, puntualizó.



Subrayó que es necesario un marco jurídico realista, objetivo, armónico y práctico, producto del consenso y avalado por la ciudadanía, alejado de condicionamientos o intereses políticos.



Exhortó así al Congreso para “avanzar en este urgente ordenamiento que, insistimos, obligue, dé orden y sentido a las instancias encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano, seguridad nacional, de las instituciones, seguridad interior y de los ciudadanos seguridad pública”.



El general secretario pidió asumir la responsabilidad que a cada uno compete y demostrar al pueblo de México la eficiencia de sus instituciones procurándole las condiciones de seguridad que merece.