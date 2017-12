Ebrard no quiere candidaturas, sólo cuidará el voto: AMLO

Este sábado en Tezontepec de Aldama, Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por Morena-PES-PT, dijo que Marcelo Ebrard no busca ninguna candidatura, sino sólo cuidar cuidar el voto en las siguientes elecciones.



"(Ebrard) no anda buscando cargos, no anda buscando candidaturas; él me lo dijo. Nos va a ayudar, y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito, a cuidar los votos para que no haya fraude electoral", dijo el precandidato de Morena..



Al mencionar que el exjefe de Gobierno sufrió de una persecución política luego del caso de 'la Casa Blanca', López Obrador le dio la bienvenida a Ebrard a su equipo de trabajo.



"Yo no soy partidario de las represalias. Yo creo que no se debe de utilizar la ley, la justicia para perseguir a opositores. Entonces bienvenido, Marcelo", manifestó AMLO.



Apenas el viernes, Ebrard se reunió con directores estatales de Morena en la Ciudad de México, lo que fue su reaparación en la esfera pública desde 2013, año en que se fue a Francia.