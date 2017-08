Ebrard dejó la línea del Metro más costosa y menos utilizada: Gaviño

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, heredó a los capitalinos la Línea 12 del Metro, la más costosa en la historia del sistema, la más cara del mundo en su construcción y mantenimiento y la que menos gente transporta con apenas 400 mil personas diarias.



El titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, dijo que esta línea “es la que más recursos se ha llevado, no sólo por la construcción, sino también por la rehabilitación que tuvimos que hacer en años pasados".



Explicó que la reparación costó más de mil 200 millones de pesos, en el tramo elevado, mientras que para la zona subterránea se gastarán más de 800 millones de pesos.



Sin embargo, afirmó que la corrección de fallas y origen y ejecución de fallas de Línea 12 no son definitivas, “lamentablemente, los efectos de estos errores serán permanentes".



Y por ello se estarían erogando, en mantenimiento, unos 200 millones de pesos anuales, "sin considerar requerimientos para modificar las siete curvas del tramo subterráneo y las curvas 1, 2 y 67 en las colas de maniobras de Tláhuac y Mixcoac, por lo que se solicitaron 800 millones de pesos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)”.

En conferencia de prensa, también aseguró que “la estrategia financiera empleada para el suministro de trenes, la cual representa un conflicto financiero de gran envergadura”, pues los 30 trenes que se adquirieron se pagarán en 17 años a un costo de entre 28 mil y 30 mil millones de pesos.



Además, para reparar trenes y estaciones de todas las líneas del Metro se requieren 30 mil millones de pesos.



Gaviño Ambriz expuso que los trenes hace seis años hubieran costado cinco mil millones de pesos si se hubieran pagado al contado. Un mejor esquema de financiamiento hubiera permitido pagarlos en unos 12 mil millones de pesos distribuidos entre 15 o 17 años.



Por otra parte, indicó que todas las líneas del Metro requieren unos 20 mil millones de pesos anuales, cantidad que permitiría que no se deteriore aunque no permitiría su crecimiento. Pero como no se dan más de 16 mil millones de pesos, “estamos en condición de deterioro”, reconoció.



Aseguró que el Metro requiere unos 30 mil millones de pesos anuales para recuperar lo que se viene retrasando por falta de recursos en el STC.



El director del STC expuso que se han incrementado los delitos en las instalaciones del Metro, lo que achacó al nuevo sistema penal de procedimientos, "pues no se puede detener a nadie a menos que se le atrape con una prueba fehaciente o haya una denuncia formal, lo que provocó que se cayera la cantidad de delincuentes que antes se remitían".



Por ello dijo que se diseñó un programa en conjunto con la Procuraduría General de Justicia capitalina, el cual ya permitió que en los últimos siete días se capturen a 14 responsables de algún delito, cuando en todo el año pasado se consignaron a 20.