Durazo niega compra de propiedad a Amado Carrillo Jr.

Alfonso Durazo Montaño, quien será el secretario de Seguridad Pública Federal en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia, negó este viernes que haya comprado una propiedad de lujo a amado Carrillo Barragán, hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, ‘El señor de los cielos’.

Este viernes, El Financiero publicó una investigación en la que, con base en documentos notariados, se muestra que Durazo adquirió una propiedad en Bahía de Kino, Sonora, en febrero de 2012 a través de la 'Inmobiliaria Alta Sierra'. En la adquisición, el colaborador de López Obrador se ostentó como administrador único y director general de la empresa.

“Fue una operación de buena lid, con dinero de procedencia lícita y realizada ante notario. La operación no se realizó con ningún Amado Carrillo Barragán. La operación se realizó con Gabriel Mendoza Gutiérrez, quien presentó un documento notariado con poder sobre el inmueble en función, y un servidor, en calidad de comprador único”, explicó en entrevista para Grupo Fórmula.

También mencionó que la compra de la propiedad se realizó a través de un pago con un cheque de caja por 2 millones de dólares, el cual fue a nombre de Mendoza Gutiérrez.

Durazo precisó que la adquisición la hizo como representante de una empresa inmobiliaria en la que él forma parte y dijo que, en caso de que el inmueble tuviese alguna irregularidad, las autoridades deberían investigarla.

“No es responsabilidad de un comprador averiguar los antecedentes de un vendedor (...) En buen plan, no me corresponde a mí como ciudadano averiguarlo. Si hubiese alguna irregularidad en la posesión de ese inmueble debería proceder el Gobierno para confiscarlo o aplicar la extinción de dominio para que no esté en manos de quien los tiene en posesión. Cuando estuvo el inmueble a la venta, y cuando el notario hizo la evaluación, no hubo impedimento para realizar la operación”, explicó.

El inmueble en Bahía de Kino es un lote de terreno urbano, con una construcción, que se localiza en una zona de lujo, en avenida Mar de Cortés, municipio de Hermosillo, Sonora.

Según los documentos, el predio tiene una superficie de 350 metros cuadrados y se encuentra debidamente registrado ante las autoridades, con clave catastral 360022090002 y registro público de la propiedad 203865.

Registros oficiales revelan que la compra-venta de la propiedad se formalizó en la Notaría Pública número 4 de la ciudad de Hermosillo, cuyo titular, Miguel Ángel Murillo Aispuro, dio por cubiertos todos los requisitos presentados.

De acuerdo con lo declarado por el propio Carrillo Barragán, el inmueble lo adquirió a través de su padre, Amado Carrillo Fuentes, 'El señor de los cielos', y su madre Sonia Barragán Pérez, cuando él aún era menor de edad.

En la transacción Carrillo Barragán, originario de Guadalajara, Jalisco, y actualmente de 32 años, y quien dijo ser comerciante, estuvo asesorado en todo momento por Gabriel Mendoza Gutiérrez, su apoderado y representante legal para pleitos y cobranzas.