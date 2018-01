Duarte rechaza haber financiado al partido de López Obrador

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, negó categóricamente haber apoyado alguna vez a Andrés Manuel López Obrador, a quien dice que ni siquiera lo conoce.



En una misiva enviada a Ciro Gómez Leyva, desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra Duarte, fechada el pasado 10 de enero, expone: “Durante mi administración jamás di instrucción alguna para otorgarle recursos públicos al partido donde milita el sr. López Obrador”.



Luego de que en los últimos días, el actual mandatario estatal ha acusado a López Obrador de haber recibido recursos por parte de Duarte para su partido e incluso lo retó a debatir este viernes en la población de Alamo, la misiva de Duarte, considera que “Los dichos del gobernador Yunes carecen de sustento y sólo existen en su imaginación”.



Desde la prisión donde se encuentra detenido en la Ciudad de México, abunda Duarte que durante su gestión Morena no pasó de gobernar unos cuantos municipios y muy por el contrario, bajo el mandato de Yunes Linares el partido de AMLO gobierna los principales municipios del estado.



Concluye la carta escrita a mano solicitando tanto a Yunes, como a López Obrador que ya no lo metan en sus pleitos.



Antes de conocer el contenido de la carta de Duarte, Yunes, por su parte, reiteró su llamado a López Obrador a un debate este viernes en Alamo y le probará que el anterior gobernador de la entidad “le daba dinero al loco de López Obrador” y le pide que “ahora no acudas a Duarte para que te defienda” con cartas, concluyó.