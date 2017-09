‘Dreamers’ se sienten abandonados por el gobierno mexicano: Solalinde

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la derogación del programa de Acción Digerida para los Llegados en la Infancia (DACA), el sacerdote y activista Alejandro Solalinde dijo en La Nota Dura que los 'dreamers' mexicanos perciben una falta de respuesta por parte del gobierno mexicano.



“He platicado con muchos de ellos ('dreamers') y se han sentido abandonados por el gobierno de México y dudan que mucho que el gobierno de México vaya a hacer algo por ellos”, comentó.



De acuerdo con Solalinde, quien durante la jornada de hoy entregó una carta a la embajada de EU en México exigiendo mejor trato para los beneficiarios de DACA, el gobierno mexicano ha fallado en proteger a sus connacionales y está rebasado en sus facultades.



“Es tardía e inexistente la respuesta del gobierno, no está preparado para ayudar a nadie”, dijo. “Hacen bien los 'dreamers' en no confiarse del gobierno de México”.



El sacerdote agregó que las autoridades mexicanas, lejos de proteger a los migrantes, ha colaborado con Estados Unidos en la persecución de ellos, sobre todo en el caso de los centroamericanos.



“Tenemos el problema concreto del desprecio a 600 mil jóvenes mexicanos y México no los ha defendido, los están corriendo injustamente y el gobierno mexicano sigue actuando como empleado, como policía para golpear a nuestros hermanos centroamericanos”, señaló.



“¿Cómo es posible que Trump lance tantos ataques contra los mexicanos y el gobierno siga en una actitud tan servil?”, concluyó.