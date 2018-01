Dos policías implicados en caso Marco Antonio están 'ilocalizables'

CIUDAD DE MÉXICO.- De los cuatro policías implicados en la detención del menor Marco Antonio Sánchez Flores, el 23 de enero pasado en Azcapotzalco, dos “están ilocalizables”, confirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.



Explicaron que aunque ya declararon ante los órganos internos de la propia secretaria y la Procuraduría General de Justicia, no se les retuvo. Sin embargo, ya no se presentaron a trabajar desde el pasado fin de semana.



De hecho, se les hizo una serie de requerimientos y ante la falta de contestación, se visitó sus domicilios donde no fueron localizados.



Se trata de los elementos Ubel Mora Gallardo y Ricardo de la Rosa Guzmán, ambos policías del Sector Hormiga, en la delegación Azcapotzalco.



En el caso de Ubel, se supo que el elemento se fue a Pochotillo, Guerrero, su tierra natal, hasta donde se trasladó un grupo de policías encabezados por Álvaro Sánchez Valdez, tercero al mando de la dependencia.



El objetivo era notificarle que debía presentarse ante el mando, pero no pudieron hacerlo debido a pobladores del lugar, quienes dijeron ser autodefensas, los retuvieron.



Para el caso del elemento Ricardo de la Rosa Guzmán, también se acudió a su domicilio particular, pero éste no pudo ser localizado.



El mando de la dependencia que encabeza Hiram Almeida dijeron que su ausencia amerita una sanción administrativa que podría derivar en su destitución, independientemente de la sanción que podrían recibir si se les encuentra alguna responsabilidad penal en el caso del menor Marco Antonio.



En tanto, los otros dos elementos que permanecían arrestados y quien fueron los que participaron directamente en la detención del menor en inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús, ya regresaron a sus labores.



Se trata de Ricardo Trejo Juárez y Martín Jesús González y solo se está a la espera de que se resuelva si tiene o no alguna responsabilidad.