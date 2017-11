Dos cadenas perpetuas a Zetas que ejecutaron a agente del ICE en México

CIUDAD DE MÉXICO.- José Emmanuel García Sota, el Zafado y Jesús Iván Quezada Piña, El Loco, dos integrantes de Los Zetas, fueron sentenciados este lunes a dos penas de cadena perpetua por el homicidio del agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Jaime Zapata y el intento de asesinato del agente, Víctor Ávila, el 15 de febrero de 2011, en San Luis Potosí, México.



Como lo adelantó El Financiero en su edición impresa de este lunes, Royce C. Lamberth, Juez de la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, determinó que estos sujetos son responsables de cuatro delitos federales entre ellos el asesinato de un funcionario o empleado de los Estados Unidos; intento de asesinato de un oficial o empleado de los Estados Unidos; intento de asesinato de una persona internacionalmente protegida.



Los veredictos siguieron a un juicio que comenzó el 10 de julio en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia, durante el cual el gobierno presentó el testimonio de 22 testigos, incluido el agente especial Ávila.



Otros cinco acusados de este caso serán condenados este martes. Entre ellos Julián Zapata Espinoza, El Piolín, de 36 años; así como Rubén Darío Venegas Rivera, El Catracho", de 29 años; José Ismael Nava Villagran, El Cacho, de 35 años y Alfredo Gastón Mendoza Hernández, el "Camarón", de 34 años.



Dichas personas se declararon culpables de asesinatos federales e intento de homicidio entre agosto de 2011 y octubre de 2016.



En tanto, Francisco Carbajal Flores, El Dalmata", de 42 años, se declaró culpable en enero de 2012 de conspiración para conducir los asuntos de una empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado y para ser un accesorio después del hecho al asesinato e intento de asesinato de los agentes de ICE.



El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Kenneth A. Blanco de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscal Federal Jessie K. Liu del Distrito de Columbia, el subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI Stephen E. Richardson y el Director interino Thomas D. Homan de ICE hicieron la anuncio de esta sentencia dictada por el Juez Royce C. Lamberth.



"Las sentencias de esta semana para los responsables del asesinato del Agente Especial ICE Jaime Zapata y el intento de asesinato del Agente Especial Víctor Ávila son el cierre y la justicia que hemos estado trabajando desde que comenzamos nuestra investigación", dijo el Subdirector Asistente del FBI, Richardson.



"Cualquier ataque contra un agente federal que sirve a su país es profundamente personal para nosotros e investigar esos ataques sigue siendo una prioridad para el FBI. Quiero agradecer a todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y a nuestros colegas de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por su incansable trabajo para llevar este caso a buen término y asegurar estas sentencias”, agregó.



En tanto, el Director Interino de ICE, dijo que las sentencias dictadas hoy “deberían servir como un poderoso mensaje para los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales transnacionales de que no hay escapatoria de la justicia, y que no descansaremos hasta que hayan sido responsabilizados por sus crímenes en la máxima medida de la ley".



Destacó que seguimos agradecidos con el gobierno de México, el Departamento de Justicia y todos nuestros socios involucrados en el envío de estos asesinos a la cárcel. “Los hombres y mujeres de ICE no olvidarán el ejemplo de valentía y sacrificio establecido por el agente especial Zapata mientras trabajamos para erradicar estas redes criminales en todo el mundo", concluyó.