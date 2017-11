Domingo violento dejó 15 muertos en Nayarit

NAYARIT.- Jornada violenta del domingo y la madrugada de este lunes dejó como saldo 15 muertos y un herido; entre ellos 2 mujeres y 4 hombres que fueron acribillados en un solo evento al interior de un bar de Tepic.



Durante la madrugada del domingo, fue asesinado a balazos por hombres armados, un joven estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) junto a una mujer.



Por este hecho, familiares y estudiantes realizarán una manifestación durante el desfile cívico para exigir el esclarecimiento del caso.



Tras la jornada violenta, el secretario general de gobierno, Aníbal Montenegro Ibarra, responsabilizó al exgobernador Roberto Sandoval y al exfiscal Édgar Veytia -detenido en los Estados Unidos por presunto narcotráfico en marzo pasado-por el incremento de la violencia en la entidad, durante los últimos meses.



“Quienes formamos parte del actual gobierno sabíamos, desde antes de serlo, del grave deterioro de las instituciones y de la tendencia creciente de la violencia a partir de la detención del exfiscal vinculado al narcotráfico (sic), en ese momento, ilegítimamente, jefe absoluto de todas las corporaciones policiacas de Nayarit”, escribió en su muro de Facebook.



Ante las exigencias ciudadanas para frenar la ola de crímenes -que extraoficialmente se cuentan en 150 ejecuciones en lo que va del año- Montenegro Ibarra resaltó que “en este gobierno no habrá, ni un Roberto Sandoval ni un Edgar Veytia que suscriban acuerdos vergonzantes”.



A pesar de estas declaraciones, el secretario de gobierno, no informó respecto al inicio de investigaciones directas o denuncias formales, por parte del gobierno que encabeza Antonio Echevarría García, en contra del ex gobernante Sandoval y su ex fiscal preso.