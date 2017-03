Dolores Padierna invita a senadores independientes a seguir en el PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, invitó a los legisladores declarados independientes o militantes de Morena a continuar en la bancada perredista.



En entrevista en el marco IV Encuentro de Dirigentes y Representantes Internacionales de Izquierda, destacó el acatamiento a la resolución de la Comisión Jurisdiccional "de que sólo las y los militantes del PRD, quienes conservamos nuestra militancia en el PRD, fuéramos quienes eligiéramos la coordinación del grupo parlamentario".



Recordó que la víspera fue electa como coordinadora general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República y a Fernando Mayans como vicecoordinador.



"Juntos vamos a sacar a delante a este grupo. Quiero señalar a mis compañeros que pasaron a Morena y a mis compañeros que se declararon independientes que pueden seguir perteneciendo al grupo; nosotros no seremos quienes abonemos a la división", subrayó.



Por el contrario, afirmó, "queremos abonar a la unidad del grupo y dedicarnos exclusivamente a las tareas parlamentarias; no romper la regla de oro que teníamos de que aquí, en el Senado, no se ven asuntos de candidaturas, de partidos, de corrientes, sino única y estrictamente la agenda parlamentaria y a eso nos vamos a dedicar".



Aseguró que no busca que se reduzca la bancada. "De nuestra parte, no. Ellos siguen estando en el grupo con todas sus prerrogativas, con todos sus cargos, todo, no va a cambiar nada, va a mejorar todo", puntualizó.