Se debe diversificar el turismo en México: De la Madrid

Enrique De la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, habló sobre la seguridad en los destinos turísticos, el crecimiento de visitantes del extranjero y el desarrollo de ofertas regionales durante su presentación en el programa de El Financiero Bloomberg, La Silla Roja,



Conforme lo declarado por el funcionario, uno de los proyectos que se buscan generar es el de destinos por región a través de conexiones con Cuba para que el intercambio lleve a los viajantes no sólo a la isla sino a la península de Yucatán.



“Hemos estado platicando con el gobierno cubano cómo hacer un tema de multidestinos”, dijo, “sí puedes viajar unos días a la Habana, pero pásate después a la península de Yucatán”.



El mercado asiático es otro de los que se busca atraer e incluso la secretaría ha considerado la implementación de idiomas como el mandarín o el japonés en los destinos más visitados por dichos turistas.



“El reto es quizá especializar estados por países. Igual y los japoneses no quieren ir a todo México, entonces vamos a tratar en los estados que va con su vocación sí hagamos ese tipo de temas”, agregó De la Madrid.







México cuenta con 35 millones de visitantes del exterior, es el noveno país más visitado del mundo; 9 millones de mexicanos viven del turismo y este rubro aporta 8.7 por ciento del PIB.



“En el mes de enero disminuyó el turismo fronterizo (…) los mexicanos-norteamericanos no quieren cruzar la frontera por el riesgo de no poder volver.



“La doméstica está teniendo el beneficio de que algunos mexicanos ya no están viajando tanto afuera (…) de cada peso que gastamos de turismo en México, el 85 por ciento lo gastamos los mexicanos”, agregó el secretario.



En ese sentido, De la Madrid resaltó que el turismo nacional es uno de los sectores de la economía menos vulnerables con respecto a otros que reciben directamente los golpes económicos del exterior.



La seguridad en los destinos turísticos es prioridad, por lo que la secretaría encabezada por De la Madrid trabaja en crear modelos de seguridad en conjunto con las autoridades locales y estatales.



“Hay que cuidar que esos hechos delictivos no se vuelvan constantes en los destinos porque eso sí nos lo tira”, señaló, “estamos trabajando y coadyuvando en generar un modelo donde intervengamos para crear instituciones que se queden de manera sólida y permanente”.



Acerca del Tianguis Turístico 2017, que se realizará del 27 al 30 de marzo en Acapulco, Enrique de la Madrid comentó que es la primera vez que llegan 85 representantes de distintas naciones.



“Es una oportunidad de relanzar Acapulco porque además es un gran destino (...) fue Acapulco el que posicionó a México en el turismo a nivel internacional.



"A Acapulco podrías volverlo a hacer un gran destino deportivo, que en eso estamos pensando algunas inversiones, y un gran destino de espectáculos”, aseguró.