Dirigentes responden a RMV: “no hay agandalle de candidaturas”

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dirigentes partidistas del Frente Ciudadano por México rechazaron que se estén agandallando con los espacios y trabajando para construir sus propias candidaturas.



En el marco del Foro Los jóvenes opinan y deciden, celebrado ayer, los líderes partidistas aseguraron que “no hay tal agandalle, la fecha limite para registrar el método es el 13 de diciembre y hasta entonces tenemos para definir las candidaturas”, coincidieron Ricardo Anaya, del PAN, Alejandra Barrales, del PRD y Dante Delgado del Movimiento Ciudadano.



Al respecto, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, señaló que “el métodop a utilizar para la selección del abanderado del Frente debe ser decidido por consenso entre las dirigencias de los tres partidos y luego dialogar con los aspirantes”.



A su vez, Anaya Cortés manifestó que “se están discutiendo las diferentes alternativas y lo que podemos ir adelantando es que sin duda será un método democrático y transparente con el que se va a privilegiar la elección de los mejores perfiles, los mejores hombres, con capacidad, con honestidad y con posibilidades reales de ganar”.



A pregunta expresa sobre si se ve con posibilidades de cumplir con dicho perfil, Anaya señaló que “en estos momentos estoy concentrado en lo que me corresponde como dirigente nacional del PAN, en la construcción del Frente, en la definición de la plataforma y estoy convencido de que cuando llegue el momento de elegir las candidaturas vamos a acertar y ese será un paso fundamental para ganar”.



Sobre la aparición de Anaya y Barrales en los nuevos spots de sus respectivo partidos, Anaya respondió que “ya vendrá el momento en que se tengan los spots del Frente y entonces la pauta sería para las tres fuerzas políticas en su conjunto, porque por ahora siguen siendo espacios para cada partido político”.



Sobre este tema, la dirigente perredista aseguró que “de lo que se trata con los spots es de hacer un posicionamiento de nuestra propuesta, del programa, eso es legal y no porque algunos hayan abusado desde hace muchos años quiere decir que nosotros estamos pensando en eso, no tenemos una definición de candidatos ni mucho menos y es un espacio que le corresponde hoy a los partidos”.



Lamentablemente, añadió, se ha pervertido y me refiero a cualquiera que haya hecho uso de estos spots para cuestiones individuales”.



Finalmente, Dante Delgado aseguró que nunca ha aparecido en un spot de su partido, pero dijo que “esa es una decisión de cada una de las fuerzas políticas. En lo personal creo que el programa de espoteos tiene que ser modificado, creo más en el debate de las ideas, de confrontación de puntos de vista, que no sólo deben ser de los actores políticos sino, sobre todo escuchar a la sociedad y eso no se pu de hacer en spots de 30 segundos”.